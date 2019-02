Problém v Ostravě, výzva pro Plíškovou. Až tak skvělou Halepovou Češi nečekali

před 1 hodinou

Po sobotě je jasné to, co se předpokládalo už před víkendem. Český fedcupový tým narazil na soupeře, který svou silou nahání strach. Rumunská superstar Simona Halepová českého kapitána překvapila suverénním výkonem. "Byla lepší, než jsem na začátku zápasu čekal," přiznal Petr Pála.

Kateřina Siniaková si na světovou trojku věřila, čekala dlouhý zápas, ve kterém by prodala svou pověstnou houževnatost. K ničemu takovému ale nedostala příležitost. Na dvorci v Ostravar aréně se nakonec zdržela jen 73 minut, proti Halepové uhrála pouhé čtyři hry.

Rumunka si po utkání svůj výkon pochopitelně pochvalovala: "Hrála jsem skvělý tenis, předvedla jsem přesně to, co jsem proti Kateřině musela." Z jejích slov bylo patrné, že měla ze Siniakové respekt.

"Je to s ní těžké, hraje takové placky, její servis se těžko čte. Ale já si našla rytmus a hrála opravdu dobře," dodala hráčka, kterou z pozice světové jedničky sesadila na letošním Australian Open Japonka Naomi Ósakaová.

"Z forhendu to od ní bylo agresivnější a lepší, než jsme předpokládali," musel Pála uznat velkou sílu Halepové. Její forma může být klíčem k vyrovnanému duelu prvního kola tenisové soutěže týmů.

V nedělní bitvě hvězd vyzve Karolínu Plíškovou. Půjde o jejich devátý vzájemný zápas. Halepová zatím s vysokou Češkou prohrála jen dvakrát. Loni při posledním setkání na antuce v Madridu. A před třemi lety, právě ve Fed Cupu, po setech 6:7, 6:4, 6:2.

"Je to vždycky těžké hrát proti Karolíně, takže očekávám, že to bude stejné. Je to ale Fed Cup, kde je větší tlak, větší emoce. Bude to otevřený zápas. Já se o svou šanci na výhru rozhodně poperu, budu chtít přinést další bod pro mou zemi," hlásila v sobotu Halepová, obrněná oprávněným sebevědomím.

Souboj kamarádek, jak samy sebe vzájemně označují, bude šlágrem nedělního programu v Ostravě. Vítězka získá pro svůj národ mečbol. O důležitosti očekávaného mače nemůže být pochyb. A Plíšková tvrdí: "Bude to s ní těžké, ale ne nemožné."

Ona a ostatně i kapitán Pála před zápasem hodně spoléhají na pomoc Conchity Martínezové. Jedna ze dvou trenérek Plíškové je v Ostravě důležitou součástí českého týmu.

"Jsme domluveni s trenérkou Káji, že si sedneme před večeří a něco si k zápasu řekneme, ale jinak to je na nich, znají se hodně dobře. Co se bude zítra na kurtu dít, není třeba nyní ventilovat," poznamenal Pála.

Jak ale naznačila sama česká jednička, v hlavě už dávno má pevně usazenou specifickou taktiku proti Halepové.

"V těch vyhraných zápasech jsem ji přehrála přes výměny. Žádný zběsilý tenis, střílení a zabíjení prvních míčů s ní úplně nejde. To by pak bylo z mé strany hodně chyb a ona si na to dává pozor a naopak moc nechybuje. To riziko musí být úměrné," svěřila se.

Zatímco složení první nedělní dvouhry je naprosto jasné, následný souboj týmových dvojek zůstává v tajemné mlze. Zdá se být ale téměř jasné, že týmoví vůdci už na kurt nepošlou neúspěšné Buzarnescuovou respektive Siniakovou. Spíše se dá předpokládat volba Niculescuové s Vondroušovou.

Pála pochopitelně dopředu vůbec nic neprozradil. "Holky se to dozví už v sobotu po večeři, ale co se týče oficialit, tak budeme informovat až tak, jak to dovolují pravidla, tedy čtvrt hodiny před zápasem," zdůraznil.

Nedělní ostravská bitva slibuje velké drama. Češky stojí před jednou z nejtěžších výzev, jaké jejich veleúspěšný tým pamatuje.