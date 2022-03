"Už jsem starší člověk, rozjíždím se pomalu." Přesto Murray došel k výhře číslo 700

Britský tenista Andy Murray si v prvním kole turnaje v Indian Wells poradil 1:6, 6:2 a 6:4 s Tarem Danielem z Japonska a připsal si 700. výhru v kariéře. Bývalá světová jednička to na okruhu ATP dokázala jako 18. hráč v historii.

"Na konci minulého roku jsem si to dal jako cíl. Je to samozřejmě hodně vysoké číslo, mám radost, ale pojďme to zkusit natáhnout na osm stovek," citovala agentura Reuters Murrayho, který v Indian Wells startuje díky divoké kartě.

Trojnásobný grandslamový vítěz, který se po několika operacích kyčlí propadl až do druhé stovky žebříčku a nyní mu patří 88. místo, přitom nezačal dobře. První set čtyřiatřicetiletý Murray ztratil za pouhých 29 minut.

"Rozjížděl jsem se pomalu. Už jsem starší člověk a když se hraje dopoledne, tak mi chvíli trvá, než se do toho dostanu," řekl Murray. "Ale Taro hrál velmi dobře, prohrál jsem s ním na Australian Open, takže jsem čekal těžký zápas," dodal.

Ve druhém kole Murray narazí na Alexandera Bublika. Nad kazašským soupeřem dvojnásobný olympijský vítěz vyhrál oba dosavadní zápasy na okruhu ATP, naposledy si s ním poradil ve dvou setech na únorovém turnaji v Rotterdamu.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,554.920 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Munar (Šp.) - Ťün-čcheng Šang (Čína) 6:3, 6:4, Koepfer (Něm.) - Paire (Fr.) 2:6, 7:5, 6:4, Thompson (Austr.) - Goffin (Belg.) 4:6, 7:5, 7:6 (7:3), Kecmanovič (Srb.) - Broady (Brit.) 6:4, 4:6, 6:4, Rune (Dán.) - Humbert (Fr..) 6:3, 6:2, Paul (USA) - Kukuškin (Kaz.) 6:4, 6:4, Bagnis (Arg.) - Laaksonen (Švýc.) 6:3, 7:6 (7:4), Millman (Austr.) - Struff (Něm.) 7:6 (8:6), 6:4, Johnson (USA) - Altmaier (Něm.) 6:3, 7:6 (7:3), Majchrzak (Pol.) - Bedene (Slovin.) 6:1, 7:5, Van de Zandschulp (Niz.) - Sandgren (USA) 6:4, 6:2, Querrey (USA) - Griekspoor (Niz.) 6:7 (3:7), 6:2, 6:4, Nakashima (USA) - Mannarino (Fr.) 6:2, 7:6 (7:4).

Ženy (dotace 8,369.455 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Riskeová (USA) - Muguruzaová (8-Šp.) 0:6, 6:3, 6:1, Raducanuová (11-Brit.) - Garciaová (Fr.) 6:1, 3:6, 6:1, Dartová (Brit.) - Svitolinová (12-Ukr.) 2:6, 6:3, 6:3, Kerberová (15-Něm.) - Čeng Čchin-wen (Čína) 6:2, 5:7, 6:4, Gauffová (16-USA) - Liuová (USA) 6:1, 7:6 (7:4), Kanepiová (Est.) - Bencicová (22.-Švýc.) 6:4, 6:3, Kasatkinová (23-Rus.) - Volynetsová (USA) 6:4, 4:6, 7:5, Keysová (25-USA) - Doiová (Jap.) 6:4, 3:6, 6:1, Samsonovová (28-Rus.) - Liová (USA) 4:6, 6:4, 6:3, Tausonová (Dán.) - Haddadová (Braz.) 6:4, 6:3, Kalinská (Rus.) - Cornet (33-Fr.) 6:4, 0:6, 6:2.