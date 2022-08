"Zamysli se, nebo ať zasáhne svaz." Raducanuová to schytává za angažmá ruského kouče

Je ztracená, neví si příliš rady, tak točí trenéry. Britská vítězka loňského tenisového US Open Emma Raducanuová vystřídala čtyři kouče za jediný rok, s tím nejnovějším ale vzbudila pořádné haló. Angažovala totiž ruského trenéra Dmitrije Tursunova.

Rodačka z Toronta Raducanuová před rokem ve Flushing Meadows získala grandslamový titul jako první hráčka z kvalifikace v historii. Vystřelila do špičky, stala se celebritou, která uzavírá lukrativní marketingové smlouvy.

Jenže na kurtu to s ní šlo od desíti k pěti. Porážky v úvodních kolech, zranění a trápení. Před obhajobou ji z toho má vytáhnout Tursunov, který v minulosti vedl Bělorusku Arynu Sabalenkovou nebo Anett Kontaveitovou z Estonska. Ale jeho ruský původ je pro spoustu lidí z Velké Británie problém.

"Rusko tohle angažmá využije k propagandě, překroutí ho a vykreslí ho tak, že Britům na nějaké válce na Ukrajině nezáleží, Raducanuová by se měla zamyslet," rozčílil se například britský poslanec Chris Bryant.

Devatenáctiletá britská senzace přitom oznámila, že angažmá ruského kouče je jen na zkoušku pro turnaj ve Washingtonu, případně posléze na US Open.

"Pokud v tom chce pokračovat, měla by přinejmenším odsoudit Putinovu barbarskou válku. Případně by měl zakročit britský tenisový svaz, aby ji usměrnil," dodal politik.

Přidal se i britský konzervativec Julian Knight, který předsedá výboru pro digitalizaci, kulturu, média a sport.

"Je těžké sledovat, jak britskou tenisovou jedničku a vycházející hvězdu trénuje Rus," uvedl.

Ruská státní televize tyto komentáře okamžitě odsoudila a odsoudila za šíření rusofobie na západě. Britská tenistka na podobné komentáře nereagovala a soustředí se na získání formy.

"Je mi jedno, beru to tak, že začínám zase od začátku, a jestli mi ranking spadne zase někam k tisícovce, nebudu to řešit. Hlavně že jsem v pořádku a mohu hrát," prohlásila poté, co ve Washingtonu zvládla první zápas proti Američance Louise Chiricové.

Naposledy se Raducanuová rozešla v dubnu s Němcem Torbenem Beltzem. Momentálně je desátá na světe. Kdyby ale neobhájila získaných dva tisíce bodů za vítězství na US Open, mohla by se v žebříčku WTA propadnout až o 70 míst.