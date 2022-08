Nalbandian po Štěpánkově úderu smetl podavače. A Lendlův tým válcuje legendy

Německý kancléř Olaf Scholz připustil, že by mohlo dávat smysl prodloužit v zemi životnost jaderných elektráren. Ještě donedávna to odmítal. Scholz to uvedl ve středu při návštěvě závodu společnosti Siemens Energy, kde se nyní nachází ruská turbína pro plynovod Nord Stream 1.

Scholz řekl, že by mohlo být vhodné prodloužit provoz tří jaderných elektráren, které by podle dosavadních plánů měly přestat vyrábět elektřinu na konci letošního roku. Záležet bude na výsledcích nových testů odolnosti německého energetického odvětví, které budou známy v příštích týdnech, uvedla agentura AFP.

Scholz úvahy o prodloužení životnosti jaderných elektráren zdůvodnil pomalejším rozvojem obnovitelných zdrojů, ve kterém podle něj zaostává například Bavorsko, kde jedna jaderná elektrárna stojí.

V minulých dnech podpořil prodloužení provozu jaderných zařízení do konce roku 2024 ministr financí a šéf vládních svobodných demokratů (FDP) Christian Lindner, zatímco politici ze strany Zelených byli zatím proti. Scholz nicméně uvedl, že jaderné elektrárny v Německu zajišťují pouze malou část výroby elektřiny, a to zhruba šest procent.