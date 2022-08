Kliďas ve skvělé tenisové formě. Nový kouč může Plíškové sekundovat i na kurtu

Na první pohled se k sobě parádně hodí. Nový kouč Karolíny Plíškové Leoš Friedl je vyhlášený kliďas, který nedává emoce znát. Česká tenistka ale může čerpat i z toho, že je její trenér ve skvělé formě a může jí bez větších potíží dělat i sparingpartnera.

Pětačtyřicetiletý rodák z Jindřichova Hradce za sebou nemá hvězdnou singlovou kariéru. Jeho doménou byla čtyřhra, kde to dotáhl na 14. místo v žebříčku. Ve dvouhře nakoukl pouze do čtvrté stovky.

"Začínal jako singlista. Nedostal se sice vysoko, ale ne, že by na to neměl, spíš se brzy specializoval na debl. Jeho devízou byla solidnost, vyrovnanost. Měl výborný return, čímž jiné deblisty převyšoval," prozradil deníku Aktuálně.cz Kamil Vondráček, někdejší trenér Leoše Friedla.

Společně objížděli svět v době, kdy hrál čerstvý kouč Plíškové čtyřhru po boku Františka Čermáka.

"Měl i výborné voleje, super reakce na síti. Když jsem s ním jezdil, kolikrát se dokázal kvalifikovat do turnaje ATP i v singlu. Když jsme byli v Chile, hrál tam čtvrtfinále dvouhry a porážel i ryzí singlisty," vzpomíná Vondráček, který trénuje ve Spartaku Jihlava.

Tehdy Friedl porazil například Carlose Berlocqa, někdejšího 37. hráče světa. Nejvíc ale zazářil po boku Čermáka, se kterým ovládl třináct turnajů ATP.

"Sedli si povahově. Dodneška se stýkají, kamarádí se. To je v tenisu důležité, když jste spolu deset měsíců v roce a nesedíte si, tak se po jedné sezoně zabijete. Sedli si i na kurtu. Franta byl ten, kdo v tom páru tvrdil muziku. Byl razantnější. Hráli hodně zezadu, a když bylo potřeba, Leoš byl zase ten, kdo vyrazil na síť a došel si pro bod," vysvětlil Vondráček.

Friedl je šťastná povaha. Stejně dobře jako s Čermákem si na kurtu rozuměl i s dámskou parťačkou. V roce 2001 vyhrál ve Wimbledonu smíšenou čtyřhru po boku Daniely Hantuchové.

"Je to klidný typ člověka. Vystupuje tak na kurtu i v životě. Je rozvážný, emoce nedává moc najevo. Výjimečně si po vítězném míči zakřičel na kurtu," říká Vondráček.

To je charakteristika, která silně připomíná právě Plíškovou, která je známá tím, jak je mírná v prožívání situací na kurtu. Jsou tedy ze stejného těsta.

"Když chcete trénovat holku, je to i o tom, abyste si rozuměli. Aby ji v určitých chvílích dokázal zklidnit a pomoct jí. Je to kolikrát i psychologická hra víc než trénování. Karolína tenis umí, byla první na světě, má spoustu zkušeností z grandslamů, i když ho nevyhrála. Potřebuje jen naladit, psychicky pomoct, aby si začala věřit," myslí si Vondráček.

Nástupce německého trenéra Saschi Bajina to ovšem nebude mít jednoduché. Plíšková nadále touží po vyhraném grandslamu, ale po zlomenině zápěstí se na okruhu nějak nemůže znovu chytit.

"Je ohromná výhoda, že Leoš se hodně udržuje a pořád s ní může na kurtu hrát. Může jí klidně nahradit sparigpartnera a nestát jen u lajny. Jde o to, aby ji usměrnil, podpořil, řekl: Hele, tohle umíš, to hraj, z toho vycházej. Myslím, že by měli pracovat třeba na servisu a na tom jejím tlaku hned po něm," radí na dálku Vondráček.

Friedl donedávna trénoval Slováka Filipa Poláška a pomáhal i Švýcarce Belindě Bencicové.

"Ještě loni hrál aktivně extraligu a mám pocit, že by klidně mohl nastoupit ještě i letos. Má tenisovou formu pořád," chválí ho Vondráček.

Teď ale Friedl pracuje na formě Plíškové. Zápasová premiéra jim vyšla. Bývalá světová jednička na turnaji v San Jose vyhrála v pondělí první bitvu, když ve třech setech udolala Britku Katie Boulterovou. V osmifinále už ji ale čeká těžší zkouška v podobě domácí Amandy Anisimovové.