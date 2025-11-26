Tenis

Zachránila reprezentaci, pak uhranula Slovensko. Úprk Havlíčkové skončil titulem

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 2 hodinami
Byl to závod s časem. V neděli večer vyhrála v Chorvatsku klíčovou čtyřhru, kterou zachránila světovou skupinu Billie Jean King Cupu, druhý den odpoledne už stála na kurtu v Trnavě, kde nakonec vyhrála titul. Česká tenistka Lucie Havlíčková i v závěru roku prožívá neuvěřitelný comeback.
Lucie Havlíčková
Lucie Havlíčková | Foto: ČTK

Je to jeden z nejzajímavějších příběhů letošní tenisové sezony. Vítězka juniorky French Open z roku 2022 se více než na rok vytratila z okruhu. Léčila zranění, hledala novou chuť k tenisu, živila se jako baristka v kavárně.

Letos přesně na Den dětí absolvovala první ostrý zápas a začala neuvěřitelnou stíhací jízdu, která v listopadu skončila pozvánkou do baráže Billie Jean King Cupu.

Tam nejen, že byla součástí týmu, ale stala se klíčovou postavou rozhodujícího deblu, kde po boku Lindy Noskové přidala poslední bod, který udržel výběr loučícího se kapitána Petra Pály mezi elitou.

Jenže místo toho, aby si užila oslavy, musela brzy na kutě, už druhý den ji čekala kvalifikace turnaje ITF v Trnavě.

"Z Varaždínu jsme vyráželi ve čtyři ráno. Když jsme do Trnavy přijeli, musela jsem si v rychlosti zvyknout na tamní podmínky, které byly úplně odlišné od těch v Chorvatsku. Chvíli mi to trvalo. Když už jsem se potom hlavou dostala z BJK Cupu zpátky do reality a zvykla si na kurt, bylo to v průběhu týdne lepší a lepší," pochvalovala si Havlíčková v rozhovoru pro Tenisový svět.

Nejen, že zvládla kvalifikaci, ale vyhrála dalších pět zápasů v řadě a došla si pro titul na podniku s dotací 40 tisíc dolarů. To znamená, že se přiblížila už třetí stovce žebříčku.

"Když jsem v červnu začínala, tak jsem nevěděla, co od sebe mohu čekat. Jestli se vůbec zvládnu do kolotoče profesionálního tenisu vrátit. Ale říkala jsem si, že kdyby šlo všechno dobře, mohla bych se prokousat někam k pětistému místu. Že budu kolem třístovky? S tím jsem vůbec nepočítala," uvedla.

Že ve dvacetileté tenistce dřímá velký potenciál i pro příští sezonu si v tradičním komentáři Aktuálně.cz všiml i bývalý hráč Dušan Lojda.

"V reprezentaci byla v podstatě vržená do vody, ale předvedla perfektní výkon, v budoucnu jí tohle všechno může jedině pomoct a těším se, co ještě předvede," napsal Lojda.

Havlíčková tento týden pokračuje v Trnavě druhým turnajem, poté absolvuje domácí extraligu a před startem nové sezony si na 14 dní odpočine na Lomboku a Bali.

 
