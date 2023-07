Bouzková a Sorribesová spolu hrají čtyřhru relativně dlouho, ale letošní Wimbledon je pro obě vůbec prvním grandslamem, na kterém se dostaly až do semifinále.

Před měsícem došly na French Open do čtvrtfinále, ovšem kontroverzním způsobem, kdy byly v osmifinále diskvalifikovány jejich soupeřky Katoová a Sutjiadiová. Japonka nastřelila podavačku míčků, Češka se Španělkou na to upozornily a později byly nařčeny ze "žalování" a také z toho, že se soupeřkám po diskvalifikaci posmívaly. Bouzková se snažila na Wimbledonu vše vysvětlit a popsala, že jí ze situace v Paříži rozhodně nebylo dobře.

V All England Clubu to Bouzkové a Sorribesové znovu skvěle šlape. V prvním kole porazily Noskovou a Wang Si-jü 6:4, 6:4, ve druhém totožným výsledkem dvojici Čchan Chao-čching, Čchan Jüng-žan. Stejně jako jejich dnešní soupeřky ztratily Bouzková a Sorribesová jediný set, a to v osmifinále proti Bondárové s Minnenovou (6:3, 3:6, 6:3). Ve čtvrtfinále přehrály Siegemundovou a Zvonarevovou 7:6, 7:5.