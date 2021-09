Martincová - Pavljučenkovová. Česká kometa v Ostravě vzdoruje finalistce French Open

Tereza Martincová je šestadvacetiletá rodačka z Prahy, která se na okruhu WTA pohybuje už poměrně dlouho, na větší průlom však čekala až do letošního roku. Poprvé prolomila bránu první stovky, dostala se dokonce už na šedesáté místo žebříčku a v červenci si poprvé v kariéře v Praze zahrála finále turnaje WTA. Rozjeté krajance Barboře Krejčíkové tehdy podlehla 2:6, 0:6.

K tomu si Martincová poprvé v kariéře zahrála hlavní soutěž na French Open a došla do druhého kola. Ve Wimbledonu to bylo ještě o kolo dál, na nedávném US Open podlehla už v prvním zápase Bělorusce Viktorii Azarenkové 4:6, 0:6. Poté se představila ve slovinské Portoroži, kde vypadla v druhém kole s Rumunkou Soranou Cirsteaovou (5:7, 2:6), a v Ostravě bojovala v první rundě s krajankou Kateřinou Siniakovou. Dramatické utkání, jež trvalo tři hodiny a devět minut, zvládla v poměru 5:7, 6:4, 7:6.