Sezona je brutální, jsem vyždímaná. Nesrovnávejte mě s Krejčíkovou, prosí Martincová

Prožívá průlomovou sezonu, je na vlně, poskočila o víc než 60 míst v žebříčku a hraje ty největší turnaje. Příběh Terezy Martincové láká ke srovnání s aktuální světovou pětkou Barborou Krejčíkovou. O tom ale pražská tenistka nechce ani slyšet.

Je to dříč, její herní styl jí nedá odpočinout. Martincová patří mezi tenistky, které často bojují v dlouhých výměnách a zápasy lámou ve třetím setu. Přesně jako v úterý v ostravském prvním kole proti Kateřině Siniakové, kterou porazila až v tiebreaku třetí sady.

"Jsem naprosto vyčerpaná, úplně vyždímaná. Přijížděla jsem sem s tím, že se tu úplně vyždímu, a to se potvrdilo. Ale stálo to za to, atmosféra byla skvělá, lidi fandili Katce i mně, užila jsem si to," zářila 61. hráčka světa.

Letošní sezona je pro ni průlomová. Dlouho snila o první stovce žebříčku, občas se i probila kvalifikací do velkého turnaje, ale stačilo to jen na přešlapování kolem 130. místa. Až do roku 2021.

"Je to sice nejlepší, ale asi i nejnáročnější sezona, co jsem kdy zažila. Tolik těžkých zápasů jsem ještě neodehrála. Takhle vyčerpané tělo jsem ještě neměla, vážně cítím, že už nemám kde brát," přiznala šestadvacetiletá tenistka, která podle statistik WTA letos odehrála už 57 zápasů.

Po konci v prvním kole US Open si zajela do slovinské Portorože, kde vypadla v osmifinále. V Ostravě byla sice přihlášená do kvalifikace, ale myslela si, že do ní ani nenastoupí, protože byla úplně na dně se silami.

"Jenže přišla divoká karta do hlavní soutěže a to jsem vůbec neváhala a přijela. Ale je to o tom, že tělo vyloženě přemlouvám, aby ze sebe něco vytáhlo, už nebojujete se soupeřkou, ale se sebou. Na takový program nejsem zvyklá," vysvětlila.

Její příběh trochu připomíná cestu Barbory Krejčíkové, která z turnajů ITF během jednoho roku poskočila až do první pětky světového žebříčku a vyhrála i grandslam. I Martincová v posledních měsících prudce šplhá žebříčkem, ale o podobném srovnávání nechce ani slyšet.

"To nejde srovnávat. Bára je výjimka, je super, že je Češka. Teď se něco podobného povedlo Emmě Raducanuové, ale to je fakt ojedinělá věc. Nečekejte, že se to bude dít pořád," odráží srovnání Martincová.

V Ostravě si ale zatím neoddychne, čeká ji osmifinále proti Rusce Anastasiji Pavljučenkovové, proti které ještě nikdy nenastoupila.

"Trénovaly jsme tady spolu a jsem ráda, že k tomu došlo, protože mě překvapilo, jak hraje. Je to zkušená holka, se kterými potřebuju hrát, abych se posunula. Jen mě teď bolí úplně celý tělo, tak se musím nějak dát dohromady," dodala Martincová.