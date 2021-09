Kvitová - Potapovová. Světová desítka zahajuje domácí turnaj proti kvalifikantce

Petra Kvitová dokončuje sezonu, během které oslavila 31. narozeniny a také získala jeden turnajový vavřín na podniku v Dauhá, kde se i vloni dostala do finále. Letos v březnu dokázala v zápase o titul uspět a porazit Španělku Garbině Muguruzaovou 6:2, 6:1.

Na grandslamech se Kvitové tolik nedařilo a nejdál došla do třetího kola na nedávném US Open. Ani na olympiádě v Tokiu příliš neprorazila, v druhém kole ji vyřadila Belgičanka Alison van Uytvancková. Přesto si dvojnásobná wimbledonská šampionka z let 2011 a 2014 drží ve světovém žebříčku výbornou desátou pozici.