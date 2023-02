Krejčíková - Kvitová. Mladší z Češek ovládla první set, ve druhém má k dobru brejk

3:0 Barbora Krejčíková získává gem.

Pořádně si Barbora Krejčíková gem zkomplikovala, ale nakonec brejk potvrdila. Po kvalitním servisu vypálila forhend do levého rohu, s nímž si ještě Kvitová poradila, do následné rány do stejného prostoru už raketu nevkládala.