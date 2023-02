České mládí drtí Evropu. Závidí nám celý svět, pamatujte si ta jména, apeluje šéf

Mladí čeští tenisté získali o víkendu tři tituly z evropských halových šampionátů.

Vedle triumfu dívek do 14 let, které vybojovaly v sobotu v Rakovníku zlato proti Polsku, uspěly ve finálových skupinách ve Francii také reprezentační výběry do 16 let. Chlapecký tým porazil v boji o evropský titul Německo, dívčí výběr zdolal Velkou Británii.

"Celá Evropa a celý svět nám znovu závidí a nevěřícně kroutí hlavou," řekl médiím prezident Českého tenisového svazu a Tennis Europe Ivo Kaderka.

"Naši mladí hráči potvrdili dominanci české tenisové školy i v mládežnických kategoriích," doplnil.

Dívčí výběr do 14 let uspěl pod vedením kapitánky Petry Cetkovské ve složení Veronika Sekerková, Sofie Hettlerová, Sára Oliveriusová.

V týmu hráček do 16 let vedeném kapitánem Jaroslavem Bulatem triumfovaly Eliška Forejtková, Julie Paštiková a Tereza Krejčová.

Mistry Evropy do 16 let se stal výběr Jana Perutky ve složení Jan Kumstát, Martin Doskočil a Štěpán Sklenička

"Skvělou zprávou je, že se v týmech představili hráči a hráčky z celé řady klubů v České republice. To znamená, že výsledky, které předvádějí, jsou obrazem našeho skvěle fungujícího systému výchovy talentů," liboval si Kaderka.

"Pamatujte si ta jména, brzy o jejich úspěších uslyšíte jako třeba dnes o výkonech českých tenistek v Dubaji," připomněl postupy čtyř českých žen na prestižním turnaji WTA.