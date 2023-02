Česká jízda Dubají pokračuje. Muchová postoupila s přehledem, Plíšková drama zvládla

Ceny výrobců vepřového masa jsou na dosavadních maximech. Zároveň klesají stavy chovů, na trhu je větší poptávka po vepřovém mase, než jsou zemědělci a zpracovatelé schopni nabídnout. Uvedl to výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Radek Slanec. Spolu s prezidentkou Potravinářské komory ČR Danou Večeřovou upozornili na to, že potravinářské firmy nedokážou růst nákladů promítnout do cen svých produktů. Podle komory jim loni meziročně náklady stouply o 50 až 80 procent.

Večeřová uvedla, že prostor pro snižování cen potravin v současné době není kvůli stále rostoucím nákladům výrobních a zpracovatelských podniků. Od prosince 2021 do prosince 2022 v EU klesly stavy prasat o 5,8 procenta na 125,5 milionu kusů. Nejvíce v Česku, Dánsku a Litvě a významně i v Německu.