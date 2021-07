Muchová - Kerberová 0:0. Česká tenistka usiluje o své první wimbledonské semifinále

My se teď budeme věnovat duelu druhé z českých zástupkyň mezi nejlepšími osmi, který začne zhruba za 15-20 minut. Karolína Muchová se na trávě v Londýně cítí skvěle. Hraje zde podruhé a znovu se dostala do čtvrtfinále. Před dvěma lety to bylo překvapení, po dvou vyrovnaných setech ale podlehla Elině Svitolinové z Ukrajiny. Tento rok ale září skoro všude, kam přijede. V Melbourne na Australian Open došla až do semifinále. Poté dlouho kvůli zranění nehrála, v Madridu ale hrála čtvrtfinále a na French Open 3. kolo. Na wimbledonské trávě ztratila zatím jediný set v 2. kole s Giorgiovou. Zvládla přehrát finalistku z pařížské antuky Pavljučenkovovou a posledně i nebezpečnou Španělku Badosaovou. Češce ale čtvrtfinále nestačí a chce jít dál. V cestě ale stojí těžká překážka.