Nechytejte aktivisty, varuje Wimbledon. Buďte opatrní, máme rakety, říká Murray

Pořadatelům tenisového Wimbledonu je jasné, že tuhle příležitost si environmentální aktivisté z britské skupiny Just Stop Oil nenechají ujít. Zvlášť když se v posledních měsících na narušování významných sportovních akcí zaměřili. Bezpečnostní opatření v All England Clubu se zpřísnila a pozornost vyvolalo vyjádření místní ikony, Andyho Murrayho.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Nechytejte je, neberte "spravedlnost" do vlastních rukou. Organizátoři Wimbledonu apelují na hráče, aby v případě narušení tenisového svátku aktivisty ze skupiny Just Stop Oil nezkoušeli protestující jakkoli zastavit.

Odstrašujícím příkladem pro ně je čerstvý zákrok kriketisty z konce června. Anglický reprezentant Jonny Bairstow jednoho z narušitelů, vybaveného již tradičním oranžovým práškem, sám odnesl z trávníku slavného stadionu Lord's.

Wimbledon podle britských médií hned vzápětí urgoval tenisty s jasným vzkazem: "Nezkoušejte Jonnyho Bairstowa". S narušením totiž počítá.

Zpřísnil kvůli tomu i kontroly diváků a podmínky vstupu. Tenisoví fanoušci si s sebou nesmějí do areálu na adrese SW19 donést žádné problematické položky, které by mohly být využity k sabotáži. Zejména jde o spreje či lepidla. Ve frontách před areálem dokonce pracují policisté v utajení.

Hned první den turnaje došlo k nepříjemnostem. Někteří diváci kvůli důkladným kontrolám přišli o tenisové zápasy.

"Myslím si, že je slušná šance, že se něco stane," prohlásil dvojnásobný vítěz Wimbledonu, nestárnoucí šampion Andy Murray.

Titulky anglických novin naplnil souhlasem s tím, o co aktivistům jde. Jen by volil jiné způsoby. Už ale nespecifikoval jaké.

"Souhlasím s jejich důvody, už méně s tím, jak své názory vyjadřují. Raději bych volil něco jiného než vběhnutí na tenisový dvorec," podotkl šestatřicetiletý Murray. Podle něj může být podobné narušení nebezpečné.

"Člověk nikdy neví, jaká bude jeho reakce, když se proti němu na kurtu někdo rozběhne. Nevím, jestli se budou chtít připoutat k síti nebo něco hodit na kurt. Ale musejí být opatrní, protože tenisté mají v rukách rakety. Může to být nebezpečné," poznamenal někdejší první hráč světa.

Na grandslamu se protest klimatických aktivistů uskutečnil relativně nedávno. V semifinále loňského French Open mezi Casperem Ruudem a Marinem Čiličem vnikla přímo na kurt žena a připoutala se za krk k síti.

Duel musel být na čtvrt hodiny přerušen. Žena byla součástí skupiny Dèrniere Rénovation a na sobě měla tričko s nápisem "Zbývá nám 1028 dní". Norský tenista označil zkušenost za "děsivou".

O tom, že aktivisté Just Stop Oil o "vystoupení" na Wimbledonu sní, nikdo nepochybuje.

"Obrázek něčí ruky přilepené k centrálnímu kurtu by byl úžasný. Šlo by o něco velmi inspirativního a spousta lidí je pro," řekl nedávno jeden z aktivistů reportérovi listu The Sun, který v tu chvíli pracoval v utajení.

Skupina prý operuje s několika variantami útoku: přilepení se k síti, k rozhodcovskému umpiru nebo dokonce k osm milimetrů vysoké trávě samotné.

Nejde o žádné velké překvapení. Skupina působí na Britských ostrovech od února 2022 a velké sportovní akce vždy vyhledávala.

"Wimbledon je tak trochu veřejné tajemství. Je jasné, že by šlo o ikonický obraz, vznikla by z toho ještě lepší fotka než ze snookeru," uvedl jeden z protestujících.

Narážel na akci z dubna letošního roku, kdy dvojice aktivistů způsobila přerušení mistrovství světa v populární kulečníkové hře.

Na jeden ze dvou stolů v sheffieldském divadle Crucible při rozehrané partii vyskočil muž v triku s nápisem Just Stop Oil a na plátno vysypal oranžový prášek. Na vedlejší stůl se pokusila vylézt žena, ale zabránil jí v tom jeden z rozhodčích. Ochranka poté oba narušitele vyvedla.

Na konci května zase protestující přerušili finále anglické ragbyové Premiership. Vnikli na hřiště a házeli oranžovou barvu v prášku na trávník i samotné hráče.

Just Stop Oil je aktivistická skupina, která pomocí občanského odporu a přímých akcí usiluje o to, aby se britská vláda zavázala zastavit vydávání nových licencí k těžbě fosilních paliv.

Je součástí mezinárodní skupiny A22 Network. Ta propojuje projekty mající za cíl přimět vlády k řešení klimatické krize.

Podle samotné skupiny Just Stop Oil probíhá veškeré financování prostřednictvím darů, hlavním zdrojem jsou prý dary od amerického fondu Climate Emergency Fund.