Odpůrkyně trávy mění názor, Rusku ale Vondroušová nevítá. Střílí to šíleně, říká

Trávu nikdy neměla ráda. Na Wimbledonu je jejím maximem druhé kolo, většinou ale vypadávala hned v úvodních duelech. Česká tenistka Markéta Vondroušová nyní pomalu bere zelený povrch na milost, učí se na něm hýbat a dělá pokroky. Radost jí ale v Londýně kazí krutý los.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Zatímco v Paříži na antuce hrála už v roce 2019 grandslamové finále, Wimbledon jí nikdy k srdci nepřirostl. Při prvních třech účastích skončila Vondroušová vždy v prvním kole, černou sérii zlomila až před rokem, ale na žádné oslavy nedošlo.

Teprve letos se začíná s trávou kamarádit. To je zase pruda, říkala si před začátkem této části sezony, potom ale dostala chuť vystoupit z komfortní zóny.

"Říkala jsem si, že už to chci zlomit. Začala jsem k tomu přistupovat s otevřenější myslí. Myslím, že se tím člověk musí i trochu prohrát. Zlepšuje se to a každý zápas tady je pro mě super," usmívala se čtyřiadvacetiletá tenistka v rozhovoru, na který dorazila po přesvědčivé výhře 6:2, 7:5 nad Američankou Peyton Stearnsovou.

Na trávě je zásadní servis. Ten Vondroušová v poslední době citelně zlepšila, a tak se hned na Wimbledonu cítí lépe.

"Na returnu bojujete o každý míč, musíte se víc soustředit na servis a celkově se s trávou smířit. Některé gemy na returnu jsou rychlé, třeba ani nedostanete míček do kurtu," uvedla.

Konečně si zvyká i na úplně jiný druh pohybu. "V předešlých letech nebyl dobrý. Teď se na trávě cítím mnohem líp. Obvykle jsem zvyklá se hýbat dobře, ale na trávě to tak nebylo," vysvětlila.

Důvody jsou logické. Na trávě tenista nemůže měnit směr tak, jako na jiných površích.

"Tady to člověk nemá tak, že se zapře a někam běží. Musí vyťapávat. Člověk musí být opatrnější ve změnách směrů, zasekává se to, je to nebezpečné. Člověk musí do míče jít a smířit se s tím, že už nepoběží na druhou stranu, protože to nejde," smála se Vondroušová.

Jestliže v jedné chvíli upozornila, že měla v minulosti na trávě hodně těžké losy, v další jí došlo, že ani ve 2. kole letošního Wimbledonu neunikne velmi silné soupeřce.

Čeká ji světová dvanáctka Veronika Kuděrmětovová z Ruska. Excelentní travařka. Čerstvá majitelka skalpu světové dvojky Aryny Sabalenkové, kterou vyřadila v Berlíně. Předtím ještě došla do finále v Hertogenboschi.

"Na trávě asi jeden z nejtěžších losů, jaké si můžete do druhého kola představit. Porazila jsem ji v Miami, ale na betonu je to jiné. Tráva jí strašně sedí. Střílí to šíleně, servis má neskutečný," nevítala Vondroušová ruskou soupeřku s otevřenou náručí.

Předem poražená při snaze o své wimbledonské maximum ale nebude.

"Na trávě je to o pár míčích, takže stát se může cokoli. Když si budeme držet servisy, člověk to může zlomit jedním dvěma míči," dodala tenistka, která v poslední době zažívá schizofrenní pocity.

Po svatbě funguje v osobním životě pod příjmením Šimková, v tenisovém světě ale zůstává věrná tomu původnímu.

"Já jsem věděla, že to na tenis měnit nechci. Už mě takhle všichni znají, k tenisu mě navíc přivedl táta, to jméno mám odmala. Nevěděla jsem ale, jak to bude fungovat," řekla momentálně 42. hráčka světa.

Naráží teď na zmatky s akreditacemi.

"Oni dělají akreditaci na Vondroušovou a hotel potřebuju mít na Šimkovou, protože už nemám žádný pas na Vondroušovou. Pak je tam Vondroušová na hotelu a nemůžou mě najít podle pasu. Zatím byli v pohodě a vždy se to předělalo. Ale až někdo bude prudit, tak už bohužel nemám jak dokázat, že jsem Vondroušová," pobavila tenistka starostmi.

Když jí minulý rok přišel na Štvanici balík na jméno Šimková, nikdo netušil, o koho jde.

"Říkali, že tam žádnou nemají, a volali na svaz, jestli tam nějaká Šimková je. Svaz také tvrdil, že tam žádnou nemají. Snad se s tím už všichni sžili," zadoufala Vondroušová.