Když Kvitová přežije dvě kola, získá titul, předpovídal Kodeš. Doufá v české finále

před 21 minutami

Legendárnímu tenistovi Janu Kodešovi by se letos ve Wimbledonu líbilo české finále ženské dvouhry. Jediný český vítěz mužské dvouhry na londýnské trávě to řekl v All England Clubu, kde předal Heleně Sukové zlatý prsten symbolizující její loňské uvedení do Síně slávy.

Wimbledon má za sebou první týden a v dámské dvouhře jsou čtyři Češky v osmifinále. V pondělí budou hrát dvojnásobná vítězka turnaje Petra Kvitová, Barbora Strýcová a také Karolíny Plíšková a Muchová, které se utkají spolu.

"Přál bych si samozřejmě české finále, Kvitová - Plíšková, to by nebylo špatné. To by se mi líbilo," prohlásil Kodeš na terase vedle centrkurtu. "Myslím, že by nám to všichni záviděli a my bychom si to taky mohli závidět," přidala se Suková.

"Otázkou je, jestli to je možný. Jestli jsou to holky schopný dotáhnout," nadhodil vítěz Wimbledonu z roku 1973. "Rozhoduje hodně faktorů. Může do toho vstoupit déšť a je to i otázka nervů, koncentrace a sebedůvěry, že jsem schopen to dokázat."

Čtyřnásobná vítězka wimbledonské čtyřhry a držitelka tří titulů v mixu Suková nerada tipuje, proto nechtěla předpovídat, jak si Češky dál povedou. "Doufám, že vyhraje ta lepší, aby i na posledním vrcholným místě bylo český jméno," řekla.

Z českých hráček má radost i vzhledem k budoucnosti. "Zase to přivede víc dětí, které budou chtít hrát tenis. Když slyšíte, že někdo vyniká ve světě, tak to zkusíte taky."

Kodeš předpovídal, že pokud Kvitová "přežije" první dvě kola, celý turnaj vyhraje.

"Dvě kola jsou dostatečnou zkouškou, jak je na tom s rukou, kondicí a sebevědomím. Už vyhrála tři zápasy, tak žiju v domnění, že to je dobrý," řekl Kodeš o vítězce turnaje z let 2011 a 2014.

Věří ale také ve formě hrající Plíškové. "Zvládla teď těžký zápas, takže tam platí to samé," podotkl Kodeš.

Pokud Kvitová zkompletuje wimbledonský hattrick nebo získá Plíšková první grandslamový vavřín, tak si nespíš jednou rovněž navléknou zlatý prsten za uvedení do Síně slávy.

"Je tečkou za celým procesem, stvrzením všeho. A pro mě je fajn, že jsem ho dostala ve Wimbledonu. Pro mě to byl turnaj největší z největších," řekla Suková, dcera finalistky wimbledonské dvouhry Věry Sukové-Pužejové.