Wimbledon čelí odporu kvůli křivdě na Nadalovi. Další tradice se otřásá

před 1 hodinou

Rafael Nadal je světovou dvojkou, přesto může na aktuálního krále a obhájce titulu Novaka Djokoviče narazit už v semifinále. Křivda na španělské hvězdě je jedním z největších témat posledních předwimbledonských dnů.

Je to jedna z neotřesitelných tradic nejstaršího a nejslavnějšího turnaje světa. Do mužského singlu se hráči nenasazují výhradně podle světového žebříčku, jak je tomu na všech ostatních tenisových kláních.

Wimbledon si uzurpuje právo rozhodnout podle svého a v pořadí zvýhodnit tenisty, kteří v minulosti na specifickém travnatém povrchu dosáhli větších úspěchů.

Letos bylo nasnadě, že se pořadatelé pro 133. ročník pokusí posunout směrem vzhůru Rogera Federera. Absolutní legendu, které v All England Clubu slavila už osm titulů, ten zatím poslední před dvěma lety.

Udělat ze Švýcara nasazenou jedničku nepřipadalo v úvahu. Novak Djokovič triumfoval loni, má doma čtyři wimbledonské trofeje, a navíc vévodí žebříčku s obrovským náskokem.

A tak to měl odnést Nadal. Z určitého úhlu pohledu logicky. Rodák z Mallorky vyhrál Wimbledon dvakrát, jeho tituly z let 2008 a 2010 už ale pomalu zarůstají vousem. Loni prohrál v semifinále s Djokovičem, při předchozích pěti účastech se ale ani jednou nedostal přes osmifinále.

Nicméně hlasy, které takové řešení považovaly za výraznou křivdu, se hojně objevovaly ještě před rozhodnutím. Nic ale nezmohly. Pořadatelé skutečně zvýhodnili Federera.

Španěl vyjádřil určitou nelibost, když byl s možností svého sesazení pod Federera konfrontován. Víc než o praktickou stránku věci mu ale šlo o princip.

"Nepřipadá mi to správné," prohlásil pro španělskou televizi. "Jde o to, že něco podobného dělá jen Wimbledon. Kdyby to dělal každý, bylo by to v pořádku, korektní."

Dvanáctinásobný šampion Roland Garros dodal, že rozhodnutí respektuje. "Akceptuji to. Samozřejmě je lepší být druhý, ale to je na nich. Ať už jsem druhý, nebo třetí, musím hrát svůj nejlepší tenis, abych splnil své cíle," naznačil Nadal, že hladovku kvůli verdiktu organizátorů držet rozhodně nebude.

Wimbledon ale schytává kritiku z mnoha jiných stran. Dokonce i od Novaka Djokoviče, od něhož by taková slova čekal jen málokdo.

"Jsou to jejich pravidla a musíme je respektovat, ačkoli je to trochu překvapivé, abych byl upřímný," prohlásil Srb. "Roger je nejlepší hráč historie a vyhrál nejvíc titulů na Wimbledonu, takže jestli si to někdo zaslouží, je to on. Na druhou stranu se bavíme o Nadalovi, který je tím postižen," uhodil Djokovič hřebíček na hlavičku.

Poškození jedné žijící legendy kvůli zvýhodnění druhé se nepozdává i jiným osobnostem. Striktně proti je také Američan Patrick McEnroe. "Nadal by měl být turnajovou dvojkou. Tečka," napsal na Twitter a spustil zajímavou diskusi. Švédský trenér Magnus Norman souhlasil, stejně jako další renomovaný kouč a expert Darren Cahill.

Australan naznačil, že je možná na čase celý systém přehodnotit.

"Wimbledonský systém nasazování přišel v době, kdy byl jasný rozdíl mezi antukovými specialisty a hráči, kteří dominovali na rychlém povrchu. Mnoho antukářů na trávě dokonce vůbec nehrálo. To už je dávno pryč. Hráči se adaptovali, tráva je pomalejší a hra je podobná na všech površích," vysvětlil bývalý kouč Simony Halepové.

Wimbledon ale stále používá systém, kdy hráčům zdvojnásobí body, které uhráli v minulé sezoně právě na travnatém povrchu. Kromě Federera na tom letos vydělal zejména Jihoafričan Kevin Anderson. Loňský finalista je nasazenou čtyřkou, přestože mu v rankingu momentálně patří až osmá příčka.

U žen se nic takového neděje, byť i do jejich nasazení občas pořadatelé zasáhnou. V rámci "vyváženého pavouka" například loni posunuli 183. hráčku tehdejšího žebříčku Serenu Williamsovou, sedminásobnou wimbledonskou šampionku, na pozici 25. nasazené.

Turnaj se zuby nehty snaží držet svých odlišností, tradice se ale jedna po druhé stávají minulostí. Naposledy věhlasné maratonské zápasy.

Od letošního ročníku mohou fanoušci zapomenout na nezapomenutelné bitvy, jako byla ta mezi Johnem Isnerem a Nicolasem Mahutem v prvním kole ročníku 2010. Po jedenácti hodinách boje 70:68 v pátém setu. I konzervativní Wimbledon podlehl nátlaku a zavedl v pátém setu rozhodující tie-break, loňské bezmála sedmihodinové semifinále Anderson vs. Isner bylo poslední kapkou.

Co udělá s další rázovitou wimbledonskou tradicí letošní kauza Nadal, ukážou následující měsíce a roky.