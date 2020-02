Muchová zahájila turnaj v Dauhá výhrou nad Linetteovou

Premiérová severská Ski Tour skončila absolutním triumfem norských běžců na lyžích. Vítězství v miniseriálu vybojovali Paal Golberg a suverénní Therese Johaugová, jejich krajané obsadili v Trondheimu i zbylá místa na stupních vítězů. Mužům dokonce patřilo prvních šest příček. Seveřané odsunuli v závěrečném stíhacím závodě na 30 km klasicky na sedmé místo průběžného lídra a vedoucího muže Světového poháru Alexandra Bolšunova z Ruska. Michal Novák, který figuroval na 39. pozici, do poslední etapy nenastoupil.

Johaugová průběžné vedení hravě udržela a stíhačku vyhrála s naprostou převahou. Vedoucí závodnice SP dorazila do cíle s náskokem tří minut a 40 sekund před Heidi Wengovou, třetí skončila Ingvild Flugstad Östbergová.

Jednatřicetiletá Johaugová byla ve finále Ski Tour i při výrazném vstupním náskoku podle očekávání nejrychlejší ženou na trati. Nejvíce se k ní časem přiblížila další Norka Astrid Uhrenholdt Jacobsenová, jež byla o 44,8 sekundy pomalejší a cílem proběhla jako pátá za Švédkou Ebbou Anderssonovou. Jediná česká účastnice v ženské kategorii Kateřina Janatová Ski Tour plánovaně ukončila po 21. místě v úterním sprintu v Aare.

Bolšunov měl na startu stíhačky náskok 34 sekund na Golberga, ale už po čtyřech kilometrech bylo pořadí opačné. Ruský favorit evidentně promazal a v cíli měl ztrátu téměř minutu a tři čtvrtě. Před Bolšunova se postupně dostali i další medailisté Simen Hegstad Krüger a Hans Christer Holund a také Emil Iversen, Martin Löwström Nyenget a Johannes Hösflot Klaebo.

Iversen, který měl na startu stíhačky na Bolšunova bez dvou sekund tříminutovou ztrátu, dosáhl nejrychlejšího času. Golberg se díky třísetbodové porci za vítězství v seriálu posunul v hodnocení SP ze šestého místa na třetí za Klaeba. Bolšunov dál vede s komfortním náskokem přes 400 bodů.

SP v běhu na lyžích v Trondheimu (Norsko):

Muži - stíhací závod 30 km klasicky a konečné pořadí Ski Tour:

1. Golberg 1:23:51,6, 2. Krüger -28,9, 3. Holund -30,1, 4. Iversen -32,3, 5. Nyenget -32,9, 6. Klaebo (všichni Nor.) -34,2, 7. Bolšunov (Rus.) -1:41,0, 8. Niskanen (Fin.) -1:48,2, 9. Röthe (Nor.) -25,8, 10. Cologna (Švýc.) -3:00,8.

Průběžné pořadí SP (po 29 z 40 závodů): 1. Bolšunov 1948 b., 2. Klaebo 1531, 3. Golberg 1202, 4. Röthe 1124, 5. Krüger 1123, 6. Niskanen 1047, …60. Novák 71, 100. Pechoušek 21, 128. Černý 5, 131. Knop 5, 134. Fellner (všichni ČR) 5.

Ženy - stíhací závod 15 km klasicky a konečné pořadí Ski Tour:

1. Johaugová 41:13,8, 2. H. Wengová -3:40,8, 3. Östbergová (všechny Nor.) -3:41,5, 4. Anderssenová (Švéd.) -5:54,3, 5. Jacobsenová (Nor.) -6:14,8, 6. Digginsová (USA) -8:40,1, 7. Pärmäkoskiová (Fin.) -9:12,4, 8. T. Wengová (Nor.) -9:14,5, 9. Ribomová (Švéd.) -9:32,1, 10. Maubetová Bjornsenová (USA) -9:43,8.

Průběžné pořadí SP (po 29 z 40 závodů): 1. Johaugová 2268 b., 2. H. Wengová 1611, 3. Něprjajevová (Rus.) 1260, 4. Jacobsenová 1202, 5. Digginsová 1074, 6. Östbergová 1065, …27. Razýmová 255, 39. Janatová 119, 55. Nováková 67, 81. Beranová (všechny ČR) 15.