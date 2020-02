Že mě lidi nemilují jako Federera nebo Nadala? Jsem jen člověk, hájí se Djokovič

Jen tři vyhrané grandslamy mu chybí k tomu, aby vyrovnal hrající legendu Rogera Federera, přesto Srb Novak Djokovič platí spíš za méně oblíbeného šampiona. Po zisku další trofeje z Australian Open se rozpovídal o tom, jak s touto nálepkou bojuje.

Rafael Nadal s Rogerem Federerem přilákali na ochozy arény v Kapském Městě bez mála 52 tisíc lidí. Rekordní návštěva v historii tenisu, i když šlo jen o exhibici. Oba mají na turnajích po celém světě obrovskou fanouškovskou základnu.

Oproti tomu Novak Djokovič sice momentálně vládne světovým kurtům, je dost možné, že oba v grandslamových titulech překoná, ale přesto takovou přízeň nesklízí. Mediální hon, který se kolem tohoto tématu v posledních týdnech rozpoutal, už nenechal chladnou ani srbskou světovou jedničku a vyjádřila se k tomu.

"Četl jsem toho spoustu. Prý jsem neoblíbený, ale já to nepociťuju, obzvlášť mimo kurt," nechal se slyšet sedmnáctinásobný grandslamový šampion.

Narážky na zášť ze strany veřejnosti kolují na sociálních sítích od jeho semifinále na Australian Open, kde Djokovič přehrál zraněného Federera. Švýcar, který má na kontě 20 trofejí z podniků velké čtyřky, měl na tribunách obrovskou podporu.

"I kdyby to tak bylo a lidi mě neměli rádi, to mám přilévat olej do ohně? Nechci šířit negativní emoce a stavět mé srbské fanoušky proti zbytku světa," uvedl.

Sám ale přiznal, že v očích veřejnosti může Federer vypadat jako lepší a sympatičtější člověk, než je rodák z Bělehradu.

"Občas se nechám rozhodit a rozčiluju se kvůli rozhodčím, větru nebo publiku. Nejsem na to pyšný, ale jsem prostě jen člověk. I díky takovým chybám se snažím zlepšovat každý den," vysvětlil Djokovič.

To, že má i dobré srdce, ukázal tento týden v srbském hlavním městě. Když šel večer po ulici, všiml si skupinky malých dětí, které si pinkaly přes ulici. Okamžitě se k nim přidal a pod rozsvícenými lampami si s nimi zahrál.

"Bylo to spontánní. Šel jsem zrovna domů s taškou s raketami, říkal jsem jim, že natáhneme síť mezi lampami. Ale nakonec jsme si i tak pěkně zahráli. Bylo tu super. Vždyť takhle jsme všichni začínali, že jsme hráli někde o zeď," pochvaloval si poté Djokovič.