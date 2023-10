Vyhrocená válka Češek hitem, plakaly obě. Úplný Houdiniho únik, nadchla Siniaková

Z ryze českého finále na menším turnaji v čínském Nan-čchangu je jeden z highlightů tenisové sezony. Kateřina Siniaková a Marie Bouzková odehrály nelítostný, nezapomenutelný maraton s nečekaným rozuzlením. V obrat už prakticky nikdo nevěřil.

Během ošetřování ve druhém setu se z tváře Kateřiny Siniakové koulely slzy. Po první sadě ztracené jasným skóre 1:6 prohrávala o brejk i ve druhém dějství. Napadala na nohu, její pohyb po kurtu se neustále zhoršoval.

Živé kurzy sázkových kanceláří v jednu chvíli úplně přestaly počítat s možným obratem, na výhru Marie Bouzkové byl vypsán nulový kurz. Utkání už se mělo jen dohrát.

Místo toho přišly další dlouhé hodiny lítého boje plného tenzí, na jehož konci se pro změnu rozplakala mladší z tenisových krajanek.

Čas duelu? 3 hodiny a 33 minut. Tři neproměněné mečboly Bouzkové. A zápas zakončený nejkrutějším myslitelným způsobem, ukázkovým zásahem pásky, kterým Siniaková oplácela dvě předešlá podobná "prasátka" své soupeřky.

"Úplný Houdiniho únik," rozplýval se po nepravděpodobném vítězství Siniakové 1:6, 7:6, 7:6 oficiální účet organizace WTA.

Od poloviny druhého setu se hrála ultimátní bitva o každý míč, výměny častokrát překonaly hranici dvaceti úderů. Ta nejdelší jich měla osmačtyřicet a trvala skoro minutu a půl. "Klaníme se!" psala WTA. "Absolutně bláznivý míč," glosoval komentátor.

Během zápasu vládla na dvorci napjatá atmosféra, Bouzková se soustředila čistě na svou hru a své rituály, soupeřku ale rozčilovala dlouhými pauzami před servisem, kdy se ještě chodila do rohu otřít do ručníku.

Siniaková si stěžovala i u umpirové rozhodčí, ta ale Bouzkové napomenutí udělila až v samotném závěru.

Po závěrečném míčku se ale Češky u sítě objaly a na závěrečném ceremoniálu jedna druhé gratulovaly k výbornému týdnu. Bouzková se rozplakala hned po závěrečném míči a slzy nemohla zprvu zastavit ani v úvodu svého projevu:

"Nevím, jestli dokážu mluvit. Katko, odehrála jsi skvělý zápas, bojovala jsi až do konce. Byla to definice tenisové bitvy. Bolí to, ale tobě gratuluji. Co se týče mě, byla to těžká sezona, takže takový konec se asi musel stát. Nebylo mi to souzeno. Příští rok musím být silnější," řekla Bouzková, která neobhájila body a vypadla z elitní třicítky žebříčku.

Siniaková se naopak vyhoupla zpět do elitní padesátky, v níž je v nejnovějším vydání žebříčku osm českých tenistek.

"Je smutné, že takový zápas může vyhrát jen jedna. Prostě to není fér," obrátila se vítězka turnaje s útěchou na poraženou finalistku.

"Pro mě byly poslední dva týdny úžasné. Nečekala jsem to a mám z toho radost," dodala Siniaková.

Na konci září dorazila do Číny pokusit se prolomit sérii sedmi porážek v řadě a to se jí nadmíru povedlo. Před týdnem v Hongkongu neudržela ve finále vedení proti Leylah Fernandezové, kanadské finalistce US Open 2021 ale porážku oplatila v nan-čchangském semifinále a získala pátý singlový titul kariéry.

České finále v Číně se zařadilo mezi nejdelší finálové zápasy historie, zařadilo se jen těsně za rekordní duel Gabriely Sabatiniové s Monikou Selešovou. Ten trval v roce 1990 v newyorské Madison Square Garden tři hodiny a 47 minut, hrál se ovšem na tři vítězné sety.