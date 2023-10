"Šílenství." Macháčovi tleskal i Wawrinka, desetiletá černá série Čechů skončila

Kdo sledoval poslední zápasy Tomáše Macháče proti velkým soupeřům, mohl tušit, co přijde ve čtvrtek ve Stockholmu. Český tenista se proti trojnásobnému grandslamovému vítězi Stanu Wawrinkovi vzepjal k vynikajícímu výkonu a jako již tradičně přidal několik unikátních výměn, které okouzlily svět tenisu.

Tomáš Macháč ve Švédsku názorně ukázal, jak se využívá druhá šance. Padl sice v kvalifikaci, do hlavní soutěže ale nakonec naskočil jako šťastný poražený a po odhlášení nasazené čtyřky Alejandra Davidoviche Fokiny proklouzl bez práce rovnou do druhého kola.

Narazil na velikána světového tenisu Švýcara Stana Wawrinku a z kurtu ho vyprovodil po setech 6:4, 6:1 za pouhých 66 minut. "Fantastický výkon," napsal oficiální účet asociace ATP.

Třiadvacetiletý Čech skutečně zahrál velmi kvalitně, byť Wawrinkův výkon měl k dokonalosti daleko. Švýcar si vypracoval za celý zápas jen tři brejkboly, všechny v sedmé hře prvního setu. Macháč ale kritickou chvíli zvládl a pak už dominoval.

Připsal si druhé kariérní vítězství nad hráčem první světové padesátky a v živém žebříčku už se z 81. pozice vyhoupl na své nové maximum: 74. místo.

Pokračuje tak ve svém podzimním vzepjetí. Od začátku září odehrál dvacet zápasů a prohrál pouze dva. Vyhrál dva challengery ve Francii a zářil i za reprezentaci v Davisově poháru.

Proti osmatřicetiletému Wawrinkovi jen potvrdil pověst hráče, který proti věhlasným soupeřům dokáže divákům nabídnout atraktivní show plnou skvělých momentů.

V duelu s vítězem Australian Open 2014, French Open 2015 a US Open 2016 ale přece jen jedna výměna vynikala.

Macháč si během spektakulární přestřelky dokonce v jednom momentu přehodil raketu z pravé do levé ruky a umělecké dílo dokonal reflexivním volejem na síti.

Wawrinka soupeři okamžitě zatleskal a komentátor přenosu nemohl uvěřit, co právě viděl: "To si snad děláte legraci. Wawrinka si musí říkat: S kým to proboha hraju?"

Oficiální účet Tennis TV jen trefně glosoval: "Macháčovo šílenství."

"Od začátku se mi dařilo na servisu i returnu, se svým výkonem jsem spokojený. Na konci prvního setu jsem hrál opravdu dobře, ve druhém jsem nevzdal žádný míček. Úroveň mé hry byla dobrá," vyprávěl Macháč po utkání trochu stydlivě, žádná bouřlivá oslavná gesta se nekonala, u sítě dokonce Wawrinkovi podával ruku s tak trochu omluvným výrazem.

A nejspíš neměl ponětí o tom, jak dlouhou černou sérii z pohledu českého tenisu právě přerušil.

Stan Wawrinka totiž proti některému z českých hráčů dominoval neuvěřitelných sedmnáct zápasů v řadě. Naposledy ho dokázal porazit Tomáš Berdych 3. února 2013 v utkání prvního kola Davisova poháru, tedy na začátku cesty za obhajobou ikonické týmové trofeje.

Od té doby už Berdych Wawrinku nikdy neporazil, nestačil na něj šestkrát za sebou.

Macháč si po jednom z životních vítězství zahraje své druhé čtvrtfinále na okruhu ATP, při premiéře na antuce v Houstonu v dubnu nestačil na Němce Yannicka Hanfmanna. Nyní bude jeho soupeřem v boji o semifinále Srb Laslo Djere, 35. hráč světového žebříčku.