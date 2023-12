Voráčová skončila s límcem, trenér má následky. WTA ji za nehodu stále neodškodnila

Na mexickou Meridu nebude Renata Voráčová vzpomínat zrovna v dobrém. Český tenistka se z tamního turnaje musela v únoru odhlásit kvůli nehodě turnajového řidiče. Z nemocnice se vrátila s límcem na krku, následky si odnesl i trenér. Rodačka ze Zlína ale ze strany WTA doteď neviděla žádné odškodnění.

Co se vlastně stalo? Voráčová po snídani na hotelu využila obvyklého turnajové transportu k tomu, aby se dostala na tenisové kurty, spolu s ní, ale cestovala řada dalších hráček a trenérů. S přeplněnou dodávkou si pak řidič na silnici zrovna nebral servítky.

"Já jsem spolu se svým trenérem a s trenérem švédské tenistky Rebeky Petersonové seděla vzadu na sedadlech, které byly vyvýšené. Auto mělo nehodu a my tři jsme to odnesli nejvíc, protože jsme si dali pořádnou ránu hlavou o strop. Museli jsme do nemocnice," vysvětlila Tenisovému světu Voráčová.

Řidič prý zřejmě přehlédl retardér na silnici, to auto rozhodilo a nabouralo. Češka pak musela do nemocnice, dostala límec na krk a z turnaje se musela odhlásit.

Zkušená čtyřicetiletá tenistka už procestovala celou řadu zemí a turnajů, ale mexický transport do tenisového areálu prý nesplňoval bezpečnostní standardy.

"Vyslechli řidiče, který uvedl, že jel rychlostí 20 km/h. To je naprostý nesmysl. Mám vyjádření hráček a další lidí, kteří dodávkou cestovali, že to bylo úplně jinak. Měly jsme na sobě zavazadla a řidič řídil velmi nebezpečně. Bojuju za to, aby se řekla pravda," uvedla Češka.

A tak píše oficiální dopisy na WTA, aby organizace celou nehod řádně došetřila a nějak se k ní postavila.

"WTA to prošetřilo tak, že neshledali, že se z jejich strany stala nějaká chyba. Víceméně mi přišlo, že stojí za tím řidičem a za turnajem. Nesouhlasím se způsobem, jak se k tomu WTA postavila. Čekám na zpětnou vazbu, ale je to velmi těžké. Stalo se mi to v únoru a čekala jsem několik měsíců, než se mi vůbec někdo z WTA ozval," dodala.

V současné době už se někdejší 74. hráčka dvouhry soustředí především na čtyřhru, ale kvůli zranění se jí v průběhu roku zrovna dvakrát nedařilo dostat do obvyklé formy. Momentálně je v deblu až na konci druhé světové stovky.

"Můj zdravotní stav už je lepší. Nemohla jsem moc trénovat, protože po zátěži jsem měla problémy. Jsem na tom lépe než můj trenér Libor Šubert, který má po nehodě větší následky. Bolest mu vystřeluje až do ruky," přiznala Voráčová.

Útěchou jí je, že se o její případ zajímají i členky hráčského výboru WTA, které se turnaje v Mexiku účastnili.

"Sloane Stephensová se to dozvěděla až po třech dnech, když mě potkala s límcem na krku a ptala se mě, co se stalo. Druhá pak byla Magda Linetteová, se kterou jsem byla v kontaktu a byla to jedna z mála hráček, která měla zájem o vyřešení celé věci. Ptala se mě, jak se mi daří a jak pokračuje moje léčba," popsala.

Podle ní ale mají hráčky jen malý vliv na to, aby se případ někam pohnul. "Ony mohou poukázat na nějaký problém, ale nemohou nic změnit. Záleží pak na vedení WTA, jestli se tím chce zabývat, nebo ne. Já to ale nevzdám," řekla odhodlaná Voráčová.