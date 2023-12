S tenisem je možná konec, Kyrgios si založil OnlyFans. To je budoucnost, tvrdí

Kariéra majitele pozoruhodného tenisového talentu Nicka Kyrgiose se ocitá v troskách. Po loňské slavné jízdě do finále Wimbledonu kontroverzního Australana drtí zdravotní problémy. Neúčast na lednovém domácím grandslamu už oznámil prostřednictvím čerstvě založeného profilu na platformě OnlyFans.

Kvůli problémům s kolenem, chodidlem a zápěstím letos odehrál jeden jediný zápas.

13. června to zkusil na trávě ve Stuttgartu ve snaze zúčastnit se obhajoby životního úspěchu na slavném Wimbledonu. Ve dvou setech ale podlehl Číňanovi Wu I-pingovi a tenisové náčiní zase rychle uklidil do skříně.

Dnes už Nick Kyrgios ani nefiguruje ve světovém žebříčku a očekávaného comebacku se armáda jeho fanoušků nedočká ani v lednu na Australian Open.

"Nebudu schopný hrát, láme mi to srdce. Mám na Melbourne spoustu úžasných vzpomínek, ale chci tam hrát, jen pokud budu stoprocentní. Teď potřebuju ještě čas," vysvětlil Kyrgios, který bude v Austrálii chybět druhý rok po sobě.

V roce 2022 tam zahájil svou životní sezonu deblovým triumfem po boku nejlepšího kamaráda Thanasiho Kokkinakise. Následovalo premiérové singlové grandslamové finále v Londýně, které skončilo porážkou od Novaka Djokoviče. Významný úspěch Kyrgios následně zaznamenal i v New Yorku, kde došel do čtvrtfinále.

I díky dokumentu Break Point od Netflixu, kde hrál jednu z hlavních rolí, se stal jednou z nejobletovanějších tenisových hvězd a konečně měl naplnit svůj z poloviny zahozený talent. Přišly ale zdravotní trable. A nejen ty.

Kyrgios sám přiznal, a nikoli poprvé, že mu tenis vlastně tolik nechybí a není pro něj naprostou prioritou.

"Měl jsem skvělý minulý rok, měl jsem skvělé výsledky a žádná zranění. Tento rok jsem skoro nehrál, podstoupil dvě operace a stejně můžu říct, že to byl podobně dobrý rok. To je přece šílené," uvedl osmadvacetiletý tenista.

Zatímco většina ostatních hráčů by hovořila o depresi, Kyrgios nucenou pauzu tak černě nevidí. "Tenisté by s tím bojovali, ztráceli by svou identitu. Já jsem si to ale užil úplně stejně. Takový jsem. Jsem prostě jiný," dodal.

Po loňském US Open se prý cítil naprosto zavařený. Ne fyzicky, ale mentálně. "Tenhle rok to vyvažuje," podotkl.

Mnozí experti už jeho kariéru považují kvůli jeho specifickému přístupu za uzavřenou, sám Kyrgios je ale přesvědčen, že návrat jednou přijde.

Do té doby chce být fanouškům neustále nablízku, což je prý cílem kroku, kterým se znovu dostal do titulků sportovních médií: založil si profil na platformě OnlyFans, primárně známé svým lechtivým obsahem.

"Je to věc, která přináší revoluci v sociálních médiích, a já jsem toho chtěl být součástí. Sportovci se už nemohou objevovat jen na kurtu nebo na hřišti, musíme se ukázat i online. Chci tvořit, produkovat, režírovat a vlastnit obsah. To je budoucnost," vysvětlil deníku Independent.

Svůj profil zpřístupnil zdarma, klasické předplatné po příznivcích požadovat nebude. Ostatně pouze tenisem si během dosavadní kariéry na prize money vydělal přes 12 milionů dolarů.

"Roky jsem komunikoval přímo se svými fanoušky a vím, co chtějí vidět. Samozřejmě tam budou tenisové tipy, triky, pohled do zákulisí. Ale také uvidí, co dělám mimo tenis, třeba hraní her, tetování, mou intimní stránku. To je vše na stole a já na tuhle jízdu své fanoušky vezmu," dodal. Během Australian Open prý bude plnit roli komentátora.