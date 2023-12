Není uražená, je jí to jedno. Šwiateková smetla výtky, že nechává Polsko ve štychu

Získala svůj čtvrtý grandslamový titul, poprvé v kariéře ovládla prestižní Turnaj mistryň, vyhlásili ji nejlepší tenistkou sezony. Přesto se Iga Šwiateková ve své domovině nevyhnula kritice za to, že už nenašla síly a čas na reprezentaci Polska v Poháru Billie Jean Kingové.

Když se ke kritickým hlasům přidala i její respektovaná předchůdkyně na pozici národní jedničky Agnieszka Radwaňská, bylo v Polsku o vášnivou diskusi postaráno.

Podle někdejší světové dvojky a finalistky Wimbledonu z roku 2012 mohla Šwiateková na finálový turnaj týmové soutěže do Sevilly dorazit, jen aby podpořila tým a případně sehrála omezený počet zápasů nebo ty méně náročné.

Nijak ale Radwaňská nezpochybňovala, že rozhodnutí aktuální světové jedničky respektuje, byť se Šwiateková odmítla finále účastnit už podruhé v řadě.

Polky loni i letos zůstaly výrazně vzdálené postupu ze základní skupiny do semifinále.

Místní média po sezoně národní superstar s kritikou konfrontovaly, Šwiateková ale reagovala bez většího emocionálního zabarvení.

"Upřímně, necítila jsem se nějak uražená, protože mi to bylo jedno. Obě máme úplně jiné kariéry, ke kterým se musí přistupovat odlišně. A to i přesto, že máme stejného trenéra Tomasze Wiktorowského," prohlásila čtyřnásobná grandslamová šampionka.

"Agnieszka ví, že někdy člověk musí udělat sobecké rozhodnutí, které mu pomůže vyhnout se budoucím problémům," dodala a vyzdvihla Radwaňskou za to, co v minulé dekádě udělala pro polský tenis.

"Jen vyjádřila svůj názor v tom kontextu, že ona sama se pro národní tým mnohokrát obětovala. Díky ní mělo Polsko velké výsledky a ona byla k dispozici prakticky neustále. Já mám ale spoustu zodpovědnosti a povinností mimo kurt, vzhledem k tomu, že jsem světová jednička," prohlásila varšavská rodačka.

Finále bývalého Fed Cupu nechce hrát zejména kvůli termínu na samotném konci sezony, bezprostředně po Turnaji mistryň.

Na nešťastnou kolizi v kalendáři si letos stěžovaly prakticky všechny špičkové hráčky. I Markéta Vondroušová s Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou musely kvůli reprezentaci podniknout vyčerpávající bleskový přesun z mexického Cancúnu do Evropy. Americké hvězdy Coco Gauffová a Jessica Pegulaová do Sevilly, podobně jako Šwiateková, vůbec nedorazily.

"Musela jsem to rozhodnutí udělat, zvlášť když oba podniky následovaly na dvou různých kontinentech jen dva dny po sobě. Doufám, že se WTA vrátí k systému, který fungoval za časů Agnieszky," naznačila Šwiateková, že ji do té doby na finále BJK Cupu nikdo neuvidí.

Připomněla také, že právě ona má ve statistikách posledních dvou ročníků nejvíce odehraných zápasů ze všech hráček. V roce 2022 jich odehrála 80, jen v deseti z nich odešla poražená. Letos nastoupila do 79 duelů a prohrála jich pouze jedenáct.

"I proto padla tahle rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že jsem teď zdravá a daří se mi dobře, to byly rozhodnutí správná a rozumná, i když emocionálně obtížná," vysvětlila Šwiateková.

Naopak potvrdila, že v dubnu v kvalifikačním duelu Polska ve Švýcarsku bude národnímu týmu k dispozici, protože termín je mnohem snadnější zařadit do plánu.

Jedním dechem však zkritizovala WTA za našlapaný kalendář pro příští sezonu.

Počet turnajů kategorie WTA 1000 se má zvýšit na deset, navíc podniky v Madridu a Pekingu budou nově trvat čtrnáct dní. Mezi Wimbledonem a US Open ještě k tomu proběhnou olympijské hry v Paříži.

"Hráčky budou mít ještě mnohem víc povinností, budeme muset vynaložit ještě víc usilí. Nepomáhá to tomu, co se WTA údajně snaží podporovat a to je duševní i fyzické zdraví hráček a jejich životní rovnováha," vyjádřila se Polka pro Eurosport.