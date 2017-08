Vondroušová vynechá kvůli zranění i turnaj v New Havenu

před 13 minutami

Češka Markéta Vondroušová nebude bojovat ani na tenisovém turnaji v New Havenu. Do hry ji nepustí zraněná záda.

New Haven - Tenistka Markéta Vondroušová se odhlásila kvůli zranění zad z kvalifikace turnaje v New Havenu, na němž měla absolvovat generálku na US Open. Vinou bolavých zad nestartovala osmnáctiletá česká naděje ani tento týden v Cincinnati, kde měla díky volné kartě od pořadatelů zajištěn start přímo v hlavní soutěži.

Vondroušová letos v Bielu získala senzačně svůj první titul na WTA Tour. Vedle toho vyhrála čtyři turnaje ITF, ten poslední koncem července v Praze. Poté se měla přesunout na americké betony, ale kvůli zranění zatím na úvodní zápas v zámoří čeká.

"V posledních dnech mě trápila záda. Nehrála jsem tenis přes deset dní, teď se to však trochu zlepšilo. Po tuto dobu jsem netrénovala, pořádně jsem začala hrát až minulý čtvrtek, tak uvidíme, jak to půjde dál," řekla Vondroušová serveru Tenisový svět ještě předtím, než se odhlásila z kvalifikace v New Havenu.

Pro grandslamové US Open má talentovaná levačka díky svému postavení na 67. místě světového žebříčku jistou účast v hlavní soutěži.