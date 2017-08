Grandslamový turnaj nebo boj o péči o syna? Azarenková si bude muset vybrat

před 1 hodinou

Běloruska Victoria Azarenková si bude asi muset vybrat mezi startem na US Open a časem stráveným se svým osmiměsíčním synem. Soud bývalé světové jedničce zakázal vzít s sebou na grandslamový turnaj svého syna.

New York - Bývalá světová jednička Victoria Azarenková možná bude muset kvůli nedávno narozenému synovi vynechat US Open. Osmadvacetiletá běloruská tenistka se totiž soudí s bývalým partnerem o péči o osmiměsíčního Lea a soud jí nařídil, že dítě musí nechat doma v Kalifornii, pokud chce na posledním grandslamu sezony startovat.

"Zatím jediná možnost, která by mi umožnila hrát na US Open, je nechat Lea v Kalifornii, ale to nechci," uvedla dvojnásobná finalistka turnaje v prohlášení. "Spojit kariéru a péči o dítě není snadné pro nikoho, ale je to výzva, které se chci postavit," přidala Azarenková.

Na US Open si zahrála finále v letech 2012 a 2013. Syna přivedla na svět loni v prosinci. Po letošním Wimbledonu se však rozešla s jeho otcem Billym McKeaguem a soudí se o péči. "Doufám, že celá věc dobře dopadne a já se budu moci vrátit k hraní," uvedla vítězka 20 turnajů, které momentálně patří v žebříčku WTA 204. místo.