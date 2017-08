Šílená marodka ničí tenis. Hvězdy hledají úlevy, Murrayho máma předpovídá synův brzký konec

před 15 minutami

Špičkové tenisty kosí před závěrečným grandslamem sezony zranění. A zase se hovoří o tom, že současný tenisový kalendář je příliš náročný.

Praha - Tři hráči elitní světové desítky během léta předčasně ukončili sezonu. Sedm hráčů z top 10 neodjelo do Cincinnati na nejdůležitější přípravu před US Open.

Atraktivita šla prudce dolů, stejně jako návštěvnost. Mužský tenis je ve zvláštní situaci. Poslední grandslam sezony může být sice příležitostí pro nová jména, na druhou stranu ti absolutně nejlepší budou chybět. Někteří určitě, další možná.

Tři semifinalisté loňského US Open, Novak Djoković, Stan Wawrinka ani Kei Nišikori už letos nenastoupí. Srb laboruje s loktem, Švýcar s kolenem a Japonce trápí zápěstí. Ze čtyř obhájců semifinále se tedy v New Yorku představí pouze Francouz Gael Monfils.

A mohou chybět i další hvězdy. Do Cincinnati nepřijela od příštího pondělí již bývalá světová jednička Andy Murray, vítěz dvou letošních grandslamů Roger Federer, finalista Wimbledonu Marin Čilić ani světová desítka Milos Raonic.

Z nejlepších deseti tenistů světa tak zůstávají stoprocentně zdraví pouze Rafael Nadal, Alexander Zverev a Dominic Thiem.

Právě Nadal, který se v pondělí po třech letech stane znovu světovou jedničkou, vyjádřil nad současným stavem světové špičky lítost. A znovu otevřel debatu o tom, co a jak udělat, aby ti absolutně nejlepší hráči nebyli tolik vytěžovaní a náchylní ke zraněním.

"Už nám není dvacet. Většina hráčů, kteří vévodí žebříčku, už překročila třicítku. Takže se nedivím tomu, že se něco takového stane," řekl Španěl. "Je to součást sportu. Ale je to těžké, je mi jich líto a přeju jim všem brzké uzdravení," dodal desetinásobný šampion French Open.

Nebyl by to Nadal, kdyby nepřispěchal s návrhem, jak danou situaci řešit. Španělský tenista často prezentuje své nápady a jedním z nich je, aby se žebříček počítal v dvouletém cyklu. Hráči by v takovém případě nebyli pod neustálým tlakem, mohli by lépe doléčit drobné bolístky a lépe by tak předcházeli vážnějším zraněním.

"Už dříve jsem říkal, že náš kalendář nefunguje dobře. Bylo by lepší upravit turnajový plán a počítat žebříček dva roky," vysvětlil svou vizi. "Bylo by to lepší, více by to chránilo hráče a jejich pozice, zároveň by to pomohlo tenistům nacházet volný čas k odpočinku. V tuhle chvíli, když chcete mít dobré umístění, ten čas nemáte," dodal.

Nadal správně podotkl, že se situace v tenise v posledních letech mění. Hráči hrají déle, na okruhu dominují třicátníci. "Předchozí generace před námi, tedy většina z nich, už v tomto věku tenis nehrála. A když jste starší, musíte zkrátka najít období na odpočinek. Potřebujete to nejen fyzicky, ale i duševně."

Fenomenální antukový král nicméně pochybuje, že ATP najde odvahu cokoli ve svém tradičním programu měnit.

"Sezona se za posledních let nijak neměnila, takže si myslím, že o tom nemusíme ani přemýšlet," rýpl si Nadal, který je momentálně stoprocentně fit, ale během kariéry si se zraněními užil víc, než dost.

To Andy Murray zažívá sezonu hrůzy, řeší jeden zdravotní problém za druhým. Kvůli tomu přichází právě teď o post světové jedničky. Matka britské hvězdy, Judy Murrayová navíc vyděsila miliony fanoušků zvláštním prohlášením o blížícím se konci kariéry.

Skotský tenista přitom léta tvrdě pracuje na tom, aby se ve sportovní dlouhověkosti vyrovnal nyní již šestatřicetiletému Federerovi.

"Nejvíc mě teď trápí jedna věc. A sice, že Andy už zřejmě nebude schopen hrát příliš dlouho. Hraje na nejvyšší úrovni dvanáct let a to se nutně musí na člověku podepsat," prohlásila. Ačkoli dost možná jde jen o promyšlený nátlak na skotské úřady, které stále brzdí její vysněný projekt tenisové akademie u jejího rodného města Dunblane.

"Bojím se, že už u toho Andy nebude coby aktivní hráč. A to by byla strašná škoda," dodala Murrayová.