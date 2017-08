Berdych jistotou neoplývá, kanára schytal poprvé od římské ostudy. Přesto sahá po Turnaji mistrů

před 1 hodinou

Na amerických betonech se Tomáš Berdych zatím dobře necítí a do US Open už mnoho času nezbývá. Čech má zvláštní motivaci, je nečekaně blízko účasti na Turnaji mistrů.

Praha/Cincinnati - Na Wimbledonu zářil. Fanouškům dal naději, že se zase dočkají staré dobré jistoty jménem Tomáš Berdych. Nejlepší český tenista ale zatím na amerických betonech jistotou neoplývá.

A pokračuje v tradici letošní sezony, která je ve znamení kotrmelců. Jednou je Berdych nahoře, podruhé zase dole.

V tuhle chvíli platí druhá varianta. Kanár od Juana Martina del Potra byl tvrdou ranou na solar. Berdychova upřímná radost z toho, že jej nominoval kapitán týmu Evropy Björn Borg na pražský Laver Cup, byla záhy zakalena těžkou porážkou.

S podnikem série Masters 1000 v Cincinnati se Čech rozloučil už po prvním kole. Se složitým losem si nedokázal poradit. A jeho výkony na oblíbeném betonu jsou zatím zklamáním.

V mexickém Los Cabos došel sice do semifinále, což se ale jen stěží dá hodnotit jako úspěch, vzhledem k tomu, že porazil mladého Australana Santillana a Francouze Mannarina. Porážka s australským dlouhánem Thanasim Kokkinakisem rozhodně v plánu nebyla.

A kanár s Del Potrem ještě znatelněji poukázal na Berdychovu nestálou formu. Mimochodem, výsledkem 0:6 ztratil český hráč set poprvé od těžko uvěřitelné ostudy z května 2016. Celý svět tehdy udivil jeho krutý římský debakl 0:6, 0:6 s Belgičanem Davidem Goffinem.

Ale zpět do přítomnosti. Celkem tedy Berdych odehrál před US Open jen čtyři zápasy. Dva vyhrál, dva prohrál. A jistě teď vážně zvažuje, že se pokusí získat narychlo divokou kartu na turnaj ve Winston-Salemu, který poslednímu grandslamu sezony bezprostředně předchází.

Loni kvůli akutnímu zánětu slepého střeva dostaveníčko elity v areálu Flushing Meadows vynechal. Letos tak neobhajuje žádné body. To ovšem neznamená, že by v New Yorku neměl co ztratit. Naopak. Poté, co Novak Djokovič a Stan Wawrinka oznámili předčasný konec sezony, je totiž Berdych reálným účastníkem boje o Turnaj mistrů.

Do Londýna je ještě dlouhá cesta, na US Open se ale může výrazně zkrátit. Český tenista je momentálně na jedenáctém místě v Singles race, tedy žebříčku pro Turnaj mistrů. Když odečteme dvě zmíněné zraněné hvězdy, tak na devátém. Tedy jediné místo za vysněným postupem.

Konkurentů má dost, nicméně jejich řady se neustále zužují. Ve středu oznámil konec sezony také Japonec Kei Nišikori, který je v Race to London jen dvě místa za Berdychem. V pořádku stále není ani Andy Murray, zdravotní potíže řeší také Roger Federer, Milos Raonic a Marin Čilič.

To vše v kombinaci dává silné trumfy do rukou rodáka z Valašského Meziříčí. A jednatřicetiletý český hráč se netají tím, že by se mezi osmičlennou tenisovou smetánku velice rád vrátil. Na Turnaji mistrů v loňském roce chyběl poprvé po šesti startech v řadě.

Berdych dobře ví, že za takovou šanci vděčí jen a jen wimbledonské trávě. Právě ta ho vytrhla z dlouhodobější letargie. V červenci v Londýně došel Čech až do semifinále, kde prohrál se šampionem Federerem.

"Wimbledon mi v této sezoně otevřel pár dveří. Ať už jde o Laver Cup, Turnaj mistrů nebo návrat do první desítky," vyjádřil se Berdych, jemuž v tuto chvíli patří patnáctá příčka průběžného žebříčku ATP.