Vondroušová hrála jako v transu, zbrzdily ji jen odřené prsty

před 11 minutami

Bleskový průběh osmifinále Roland Garros překvapil i samotnou Markétu Vondroušovou. V zápase s dvanáctou nasazenou Anastasijí Sevastovovou z Lotyšska byla česká tenistka v takovém transu, že vůbec nesledovala stav. Na cestě za postupem ztratila jen dvě hry v době, kdy měla zalepené lehce odřené prsty na levé ruce.

Bez náplastí, které jí vadily při úchopu rakety, na kurtu naprosto dominovala. "Byla jsem v takovém transu, že jsem ani nevěděla, kolik to je. Za stavu 6:2, 5:0 jsem vůbec nevěděla, že jsem tak blízko. Užila jsem si to," řekla po zápase českým novinářům.

Soustředila se jen na jednotlivé míčky a proti chybující Lotyšce kráčela rychle za postupem. "Furt jsem si říkala, že se to musí zkomplikovat, že jí asi nedám takhle moc. Pak ona měla ještě výhodu na 5:1, tam jsem jí zabila return. Takže jsem ji ani moc k ničemu nepustila, aby mohla hrát. Protože by byla určitě nepříjemná se všema těma kraťasama a tím, co tam zkoušela. Ono jí to moc nevycházelo, ale kdyby se chytila, tak by byla nepříjemná," vykládala devatenáctiletá Češka.

Na pařížské antuce potvrdila letošní vysoký standard. Splnila čtvrtfinálovou "normu", kterou nasadila na velkých podnicích v Indian Wells, Miami a Římě. Tento úspěch ale řadí výš. "Na grandslamu se mi to ještě nepovedlo. O Indian Wells se říká, že to je pátý grandslam, ale přeci jen tohle je Paříž a nebyla jsem tady ani nasazená. Je super vyhrát čtyři zápasy bez ztráty setu," pochvalovala si.

O čtvrtfinále usilovala i na zářijovém US Open, ale tehdy v osmifinále prohrála vyčerpávající bitvu s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou. "To bylo takové smolné. Hodně velká prohra. Jsem ráda, že jsem to zlomila," vzpomínala Vondroušová.

Na velkém kurtu Suzanne Lenglenové se jí dnes hrálo výborně. A obecně si užívá pobyt ve francouzské metropoli. V sobotu nakonec nehrála čtyřhru, ale stejně strávila v areálu poměrně hodně času. "Dlouho jsme jedli. Já jsem si tady dávala palačinku, mám je hrozně ráda. Jinak se docela ráda válím a koukám na seriály," líčila čerstvá čtvrtfinalistka Roland Garros.

V boji o postup do semifinále se pokusí zlomit negativní bilanci s Chorvatkou Petrou Martičovou, s kterou všechna čtyři dosavadní utkání prohrála.