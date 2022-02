Veselý překvapil, v Dubaji se blýskl výhrou nad grandslamovým šampionem

Potravinářský řetězec Lidl, který je zaměřen na diskontní prodej zboží, chystá prodejnu v Praze Na Příkopě. Využije prostory historické budovy, bývalé centrály Československé obchodní banky. Potraviny budou v sousedství hračkářství Hamleys. Lidl předpokládá otevření nového obchodu v polovině roku, uvedl v pondělní tiskové zprávě. Ulice Na Příkopě se v žebříčku nejdražších ulic světa společnosti Cushman & Wakefield umisťuje kolem 20. příčky.

Prodejna potravin se bude rozkládat na ploše 1140 metrů čtverečních. Stavební práce mají co nejméně zasáhnout do charakteru budovy, v prostoru tak bude mnoho atypických prvků. "Zasazení prodejny do těchto unikátních prostor je pro nás výzvou a věříme, že nová prodejna zjednoduší život především rezidentům přilehlých čtvrtí, ale také zaměstnancům a návštěvníkům centra hlavního města, kteří nemají ve svém bezprostředním okolí přístup k obchodu s potravinami," uvedl mluvčí c.

"Potravinářské řetězce v posledních letech expandují velmi dynamicky a je pochopitelné, že s vyšší hustotou svých sítí přirozeně zvažují i specifická místa, jakým lokalita Na Příkopě jistě je," komentoval to vedoucí týmu maloobchodních pronájmů ve společnosti CBRE Jan Janáček.

Působení diskontního řetězce na tomto lukrativním místě by podle něj rozhodně nemělo jakkoliv devalvovat úroveň této ulice. "Jedná se o komerční prostor, jestliže operátor byl schopen akceptovat podmínky jedné ze dvou nejdražších ulic v České republice, je si zcela jist poptávkou a potenciálem, které toto místo nabízí," dodal.