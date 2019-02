Veselý odvrátil osm mečbolů, ale prohrál. Vondroušová nadělovala kanára

Aktualizováno před 1 hodinou

Tenista Jiří Veselý prohrál první zápas po zranění nohy z Davisova poháru proti Nizozemsku.

Na turnaji v Marseille ho vyřadil v úvodním kole domácí Grégoire Barrere po vítězství 7:6, 6:3. Francouzskému hráči stačily k postupu dva brejky, v dramatickém závěru Veselý odvrátil osm mečbolů.

Pětadvacetiletý rodák z Příbrami si během ostravského souboje s Nizozemci vykloubil prst na noze a vynechal turnaj v Montpellier. Původně měl v Marseille hrát proti Gaëlu Monfilsovi, jenže ten má poraněné zápěstí a šanci dostal Barrere jako takzvaný lucky loser.

Vyrovnaný první set vyvrcholil tie-breakem, v němž Veselý prohrával už 0:5 a ztrátu nedohnal (3:7). Druhou sadu začal český tenista prohraným podáním a Barrere zápas zakončil dalším brejkem až při devátém mečbolu.

Vondroušová uspěla v Budapešti

Tenistka Markéta Vondroušová porazila v prvním kole halového turnaje v Budapešti kvalifikantku Španělku Georginu Garcíaovou 6:0 a 7:6. V osmifinále se česká hráčka utká s Ruskou Annou Blinkovovou.

Vondroušová odehrála teprve třetí zápas v sezoně. Po vyřazení ve 2. kole Australian Open byla v nominaci na Fed Cup s Rumunskem, ale na kurt se nedostala.

Do zápasu s Garcíaovou vstoupila devatenáctiletá tenistka výtečně a vyhrála sedm her v řadě. Pak si ale vybrala slabší chvilku a i kvůli třem dvojchybám ztratila servis. Ze stavu 1:4 dokázala sadu dostat do tie-breaku, který vyhrála 8:6.

Další česká hráčka Tereza Smitková nastoupí večer proti třetí nasazené Pauline Parmentierové z Francie už k boji o čtvrtfinále, které si na okruhu WTA zahrála naposledy v lednu roku 2015 v čínském Šen-čenu.

Tenisový turnaj mužů v Marseille (tvrdý povrch, dotace 744.010 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Barrere (Fr.) - Veselý (ČR) 7:6 (7:3), 6:3.

Tenisový turnaj žen v Budapešti (tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Vondroušová (8-ČR) - Garcíaová Pérezová (Šp.) 6:0, 7:6 (8:6), Alexandrovová (5-Rus.) - Arnová (Maď.) 4:6, 6:1, 6:4, Beguová (Rum.) - Barthelová (Něm.) 3:6, 6:4, 6:2.

2. kolo:

Potapovová (Rus.) - Petkovicová (6-Něm.) 6:2, 7:5.