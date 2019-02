Šňůra výher i emotivní soud. Bylo toho moc a stále nejsem v pořádku, přiznává Kvitová

před 2 hodinami

Vyhraný turnaj, finále grandslamu i emotivní výpověď u soudu. Petra Kvitová si prožila hodně náročné týdny a na probíhajícím turnaji v Dubaji prozradila, že pořád se fyzicky ani psychicky necítí úplně stoprocentní. Na přehrání krajanky Kateřiny Siniakové to ale stačilo a tenistka z Fulneku si ve Spojených arabských emirátech zahraje osmifinále.

V lednu to byla pořádná šichta. Po vítězství v Sydney a prohraném boji o trofej v Melbourne měla na kontě 14 zápasů. K tomu se pak v únoru přidaly tisíce nalétaných kilometrů.

"Bylo to opravdu zdrcující období. Z Austrálie jsem letěla domů, abych si vyzvedla vízum do Ruska, kam jsem pak odletěla na turnaj do Petrohradu, odtamtud jsem mířila na pár dnů do Monaka a pak znovu do České republiky, kde jsem zase měla jiné povinnosti," narážela osmadvacetiletá hráčka na soud, u kterého popisovala, jak před Vánoci 2016 přišla k vážnému poranění levé ruky.

Emoce s ní tak v posledních týdnech cloumaly na kurtu i mimo něj. "Bylo toho hodně. Těžko se vám pak trénuje, když zažijete takhle vyčerpávající začátek roku. Popravdě ještě teď nejsem úplně stoprocentní," přiznala pro WTA Insider.

I v úterním zápase proti Siniakové to bylo vidět, hned v prvních gemech se jí nedařilo, často vyhazovala jednoduché údery a o šest let mladší krajanka jí brzy vzala podání.

"Tím, jak jsi dlouho nehrála, nejsi ve stavu, že si věříš, musíš se nejdřív zastřílet," nabádal ji při poradě u lavičky trenér Jiří Vaněk.

A skutečně. První sadu ještě Kvitová nevyhrála, ale alespoň dotáhla k tie-breaku, pak už se ale výrazně zvedla a v třísetové bitvě fedcupovou kamarádku udolala.

"Po tom všem mám snad právo být unavená, ale takový je tenis, je to takový tradiční koloběh, se kterým těžko můžete něco dělat," prohlásila dvojnásobná wimbledonská vítězka.

Zatímco turnaj v Dauhá ještě vypustila, Dubaj už si nenechala ujít, však tu jde o 900 bodů do žebříčku. Češka si kvůli vynechání katarské obhajoby titulu pohoršila na čtvrté místo. Na pořadí v rankingu teď ale raději moc nekouká.

"Tenis je teď pro mě hlavně zábava. Mentálně jsem na tom totiž dost zvláštně. Na jednu stranu se necítím zrovna čerstvě, ale na druhou zase rozhodně ne vyčerpaně. Je to takový mix všeho."

Baterky se pokusila alespoň zčásti dobít s rodinou. "Dala jsem si pár dnů bez rakety. Viděla jsem se s rodiči, navštívila jsem synovce a neteře. Ty miluju, je jim devět, sedm a čtyři roky. Je s nimi zábava a dodávají mi energii," směje se.