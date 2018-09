Ve Wu-chanu vypadla i poslední česká zástupkyně Siniaková

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Kateřina Siniaková po pětizápasové šňůře vítězství na trunaji ve Wu-chanu končí. Anett Kontaveitové podlehla dvakrát 4:6.

Wu-chan - Na tenisovém turnaji ve Wu-chanu vypadla i poslední česká hráčka Kateřina Siniaková. Její vítězné tažení zastavila ve čtvrtfinále Estonka Anett Kontaveitová, která vyhrála dvakrát 6:4. Siniaková si předtím připsala cenné skalpy francouzské obhájkyně titulu Caroline Garciaové i bývalé světové jedničky Španělky Garbiňe Muguruzaové.

Dvaadvacetiletá Siniaková, která ve Wu-chanu uspěla v kvalifikaci, hned v úvodní hře celého zápasu neudržela servis. Za stavu 2:3 získala brejk i ona, vzápětí ale podruhé přišla o podání a ztrátu už nedohnala.

Ve druhém setu si obě hráčky držely servis až do stavu 4:4. Poté potřetí v utkání zaváhala Siniaková, a přestože si v následujícím gamu vypracovala dva brejkboly, stejně stará Estonka oba odvrátila a po hodině a půl proměnila první mečbol. Siniakové tak oplatila měsíc starou porážku z úvodního kola US Open.

"Dostat se z kvalifikace do čtvrtfinále je pro mě super výsledek, ale chtěla jsem ještě víc a měla jsem na to," citoval Siniakovou server iDNES. "Určitě jsem tělo cítila a ke konci víc, ale myslím, že jsem udělala maximum. Na to se určitě nevymlouvám. I tak to bylo hratelné," dodala Češka, kterou už ve čtvrtek čeká kvalifikace na štědře dotovaný turnaj v Pekingu.

Tam budou startovat i Petra Kvitová s Karolínou Plíškovou, které si mohou v čínské metropoli zajistit účast na Turnaji mistryň. Kvitová mohla mít jistotu už po Wu-chanu, ale vypadla ve 3. kole. Plíšková ztroskotala ještě o kolo dřív.

Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu v Číně (tvrdý povrch, dotace 2,746.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Bartyová (16-Austr.) - Pavljučenkovová (Rus.) 6:2, 5:7, 6:4, Kontaveitová (Est.) - Siniaková (ČR) 6:4, 6:4, Sabalenková (Běl.) - Cibulková (SR) 7:5, 6:3, Wang Čchiang (Čína) - Puigová (Portor.) 6:3, 6:1.

Čtyřhra - 2. kolo:

Melicharová, Peschkeová (7-USA/ČR) - Kingová, Niculescuová (USA/Rum.) bez boje.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Sestini Hlaváčková, Strýcová (2-ČR) - Melicharová, Peschkeová (7-USA/ČR) 7:5, 6:4.

Tenisový turnaj mužů v Šen-čenu v Číně (tvrdý povrch, dotace 733.655 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Džumhur (4-Bosna) - Ramanathan (Indie) 6:4, 6:2.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Jebavý, Molteni (3-ČR/Arg.) - Kudla, Norrie (USA/Brit.) bez boje.

Tenisový turnaj mužů v Čcheng-tu v Číně (tvrdý povrch, dotace 1,070.040 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Fognini (1-It.) - Bemelmans (Belg.) 6:4, 7:6 (7:2), Ebden (6-Austr.) - Berrettini (It.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:3), Fritz (USA) - Kukuškin (Kaz.) 7:5, 6:1.

Tenisový turnaj žen v Taškentu (tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Barthelová (Něm.) - Lapková (2-Běl.) 6:3, 7:5, Kozlovová (Ukr.) - Schmiedlová (6-SR) 6:3, 6:2, Potapovová (Rus.) - Jakupovičová (8-Slovin.) 7:5, 2:6, 6:1, Gasparjanová (Rus.) - Stollárová (Maď.) 3:6, 6:2, 6:1.