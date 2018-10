Už žádné války, přeje Navrátilová republice k výročí. A nezapomínejte na historii

před 22 minutami

Martina Navrátilová emigrovala z Československa kvůli komunistickému režimu. Na republiku ale nezanevřela, i když trvale žije v USA.

Singapur - Z rodné vlasti zamlada odešla kvůli komunistickému režimu, ale v srdci měla Česko vždycky. Legendární teniska Martina Navrátilová u příležitosti stého výročí vzniku republiky apeluje, aby lidé nezapomínali, kolika lidem zničili komunisté životy, a přeje: "Zdraví a žádné války."

Před týdnem oslavila osmnáctinásobná grandslamová šampionka ve dvouhře 62. narozeniny. Na její vitalitu ale věk nemá vliv. Cestuje po světě, komentuje tenis a aktivně sportuje. "I když možná trochu pomaleji," řekla se smíchem v Singapuru. "Koncem listopadu pojedu na lyže, začíná sezona. Jezdím na kole. Hraju tenis. Dělám jógu. A taky posilovačku, abych měla silnější nohy a mohla lyžovat."

Po tenisových rozborech současných dvou českých es Karolíny Plíškové, kterou tipovala na možnou šampionku Turnajem mistryň, a Petry Kvitové, se řeč rychle stočila na sté výročí republiky, k němuž lidem přála zdraví a mír. "Je to klišé, ale je to pravda. Přežili jsme dvě světové a pak osmašedesátý. Když je mír, máte všechny možnosti. Když je válka, jen přežíváte - a jaký je to život?" uvedla.

Současně varovala před nebezpečím komunismu, kvůli kterému v září 1975 emigrovala do USA a o šest let později získala americké občanství. "Škoda, že komunisti zničili život tolika lidem. A lidi zapomínají. Historie se nesmí zapomenout, protože pak se bude opakovat. Vrátí se jako ozvěna. Vidíte, co se děje po světě. Když to jde do extrému, jsou katastrofy," prohlásila.

Přiznala, že sama trošku zapomíná, jaké to bylo. "Teď vezmu telefon a okamžitě mluvím se sestrou. A jak to bylo za nás? Čekaly jsme po objednání dva roky na telefon a doufaly, že se spojíme," vzpomínala Navrátilová, která dostala zpět české občanství v roce 2008.

V srdcích českých fanoušků je dlouholetá světová jednička ve dvouhře i čtyřhře zapsaná navěky. Nedávno se stala v Česku nejlepší sportovkyní 80. let minulého století. "Byly to taky pro mě nejlepší roky. Deset let, co jsem hrála nejlepší tenis. Moc si toho vážím," uvedla vítězka 167 turnajů ve dvouhře.

Kdyby měla sama vybrat nejlepšího ze své éry, zvolila by atletku Jarmilu Kratochvílovou. Jejím největším idolem je Emil Zátopek. "Ten co dělal, když běhal v lese s pytlem, ve sněhu, tahal klády. To jsem si říkala, že se dřel nejvíc. Neznám sportovce, který by pracoval víc než on," řekla Navrátilová. I v případě Zátopka připomněla útrapy komunistického režimu. "Podmínky byly pro něj neuvěřitelně těžký. A stejně se dostal do světové špičky. Klobouk dolů."

Mezi ženami měla Navrátilová jasno v osobě Věry Čáslavské. Ocenila její výkony a připomněla, jak sportovní gymnastka na olympijských hrách při sovětské hymně sklonila hlavu a odvrátila tvář. "Čáslavská za to pykala. Taky neuvěřitelný příběh," řekla Navrátilová. Míní, že Zátopek i Čáslavská by se prosadili i v současnosti. "Samozřejmě. A většinou i ti, co jsou šampioni dnes, by to zvládli tehdy. Srdce máme všichni stejný."

Češi se na sportovním poli prosazují dlouhodobě. Důvodem je podle Navrátilové tvrdohlavost. "Když se do toho zakousneme, už nepustíme. Vždycky jsme byli takoví, že se do toho opřeme," řekla.

Za manželku má Rusku Julii Lemigovovou, bojuje za práva homosexuálů a aktivně sleduje politiku. Především tu americkou a za oceánem otevřeně kritizuje prezidenta Donalda Trumpa. I proto na otázku, jakou má aktuálně osobní touhu, bez přemýšlení odpověděla: "Dostat v Americe nového prezidenta, nebo prezidentku."