Speciální výhra i pro Michala, zářila Plíšková. Na večeři vyrazí do stejné restaurace

před 3 hodinami

"Věřím si, že můžu z té skupiny porazit kohokoli," vyhlíží česká tenistka soupeřku pro semifinále Turnaje mistryň.

Singapur - Tenistka Karolína Plíšková po čtvrteční výhře nad Petrou Kvitovou a postupu do semifinále Turnaje mistryň zářila štěstím. Věří, že ať v sobotním semifinále narazí na jakoukoliv soupeřku, je schopna projít v Singapuru až do závěrečného boje o trofej.

Pocit nadšení byl o to intenzivnější, že Kvitovou porazila poprvé v kariéře na turnaji a semifinále vybojovala i přesto, že se na vrcholnou akci probojovala na poslední chvíli. "Mám radost po každém zápase. Nechci z toho dělat něco extra, ale speciální to pro mě bylo. I pro moji rodinu a pro Michala," jmenovala manažera a manžela Hrdličku.

V utkání proti Kvitové působila hodně soustředěně, lépe zvládla nervy a takticky zápas odehrála na jedničku. "Chtěla jsem si to užít. Bylo to vybojované. Když si to vezmeme od začátku, jestli se sem vůbec dostanu, a teď jsem v semifinále, znamená to pro mě hodně. I porazit ji (Kvitovou) pro mě znamená hodně," pronesla.

Sama v současnosti zažívá pořádný zápasový "kvapík". Během šesti týdnů Plíšková odehrála už sedmnáct zápasů, ale fyzicky se cítí dobře. "Jo, super, líp a líp," ujistila a zopakovala známou pravdu: "Nejsem zraněná, a když se daří, únavu tolik necítím."

Skutečnost, že má hodně odehraných utkání, naopak Plíškové pomáhá. "Ne vždycky je dobrý scénář být doma a odpočívat nebo trénovat. Záleží, jak to sedne, ale mně to pomohlo. Cítím se líp, možná i díky tomu jsem v semifinále," uvažovala.

Předloni při své premiéře na vrcholu sezony skončila ve skupině, loni hrála semifinále a letos může myslet na finále. "No ty jo, doufejme," usmála se po výhře nad Kvitovou 6:3, 6:4, díky které se posunula mezi nejlepší čtyři.

"Bylo by hezké dostat se o jeden krok dál. Základ je ale pro mě letos jen být tady, nebudu na sebe dávat zbytečný tlak, že chci do finále. Uvidíme. Stát se může cokoli," řekla šestadvacetiletá Plíšková a předpověděla, že z druhé skupiny postoupí Američanka Sloane Stephensová a Němka Angelique Kerberová.

Jméno semifinálové soupeřky se asi dozví až po pátečním tréninku. Nijak se tím netrápila. "Já se nepřipravuju extra na nějaké styly, normálně si zahraju. Není důvod, je to pořád o mojí hře, ne o nich. Vím, že jsem všechny porazila, zápasy si pamatuju, mám je v hlavě a extra příprava není potřeba," konstatovala Plíšková.

Ví, že po ostré hře Kvitové bude nyní nejspíše čelit obranářce. Na pomalejším kurtu v Singapuru půjde o ještě větší výzvu. "Pro nás, co hrajeme agresivně, je to těžší pozabíjet. Věřím si, že můžu z té skupiny porazit kohokoli," řekla.

Jedno je ale jisté. S týmem večer před semifinále navštíví stejnou italskou restauraci jako před vyhranými zápasy s Kvitovou a Elinou Svitolinovou. "Nejsem pověrčivý člověk a nechci být, protože na to nevěřím, ale asi jo," smála se Plíšková.