Útoky "hejtrů"? Bylo těžké se nesložit. Rozjetá Plíšková teď vyhlíží Federera v sukni

Rok co rok tu patřila mezi největší favoritky, protože často excelovala na přípravných turnajích. Ale letos, s nejhůře rozjetou sezonou v kariéře, se s Karolínou Plíškovou pro závěrečné boje Wimbledonu příliš nepočítalo. A vida, v Londýně je už ve čtvrtfinále, kde ji v úterý čeká "Roger Federer v sukni".

Před cestou do Londýna měla letos na kontě 15 vítězství, ale žádné z nich nebylo na trávě. Na přípravných podnicích se nemohla chytit, i když v trénincích prý rodačka z Loun excelovala.

A v All England Clubu si všechno sedlo natolik, že bez ztráty setu prolomila své kariérní maximum a poprvé v kariéře si zahraje čtvrtfinále Wimbledonu.

"Na kurtu se cítím skvěle, hraju bezstarostně, aniž bych myslela na to, jak se pro mě vyvíjela první polovina sezony. Snad to vydrží co nejdéle," přeje si Plíšková.

Ale nutno říct, že to v aktuální sezoně neměla jednoduché. Pod novým trenérem Saschou Bajinem kousala celý tucet porážek, v Melbourne ani v Paříži nedošla dál než do třetího kola. Od veřejnosti si toho hodně přečetla i vyslechla.

"Je těžké v dnešní době uniknout různým hejtrům, kteří ani moc nepromýšlejí, co říkají. Máte tu sociální sítě, do toho za vámi přijdou lidi napřímo a řeknou vám, co si o vás myslí, i kdy o to vůbec nestojíte," vypráví aktuální světová třináctka.

Na každém turnaji to bylo jako přes kopírák, v tréninku makala, cítila se výborně, ale na kurtu během zápasu to nedokázala prodat.

"Máte nějaký pocit, nějaký názor na svou hru, ale přijde stovka lidí a řekne vám úplně něco jiného. Je těžké se z toho nesložit a dál si věřit, ale myslím, že se mi to povedlo," dodala Plíšková.

I když před startem travnatého grandslamu nepatřila mezi hlavní aspirantky na titul, teď zůstala v pavouku jako jedna z posledních tří hráček první nasazené desítky. A i ve čtvrtfinále bude favoritkou. Nastoupí proti Švýcarce Viktoriji Golubicové.

Osmadvacetiletá tenistka z Curychu je sice až 66. v žebříčku, ale už jednou Plíškovou porazila. Bylo to před pěti lety ve Fed Cupu. Kvůli její skvělé pravačce, kterou hraje jednoruční bekhend, se jí přezdívá "Federer v sukni".

"Když mi bylo 11 nebo 12 let, řekl mi trenér, ať zkusím bekhend i forhend jednoruč, do té doby jsem si pomáhala oběma rukama. Rok a půl jsem pak tímhle způsobem nedostala balón přes síť, ale jak jsem byla starší, začalo mi to jít a já poznala, že by to mohlo fungovat," prozradila Švýcarka.

Plíšková ale není jedinou Češkou, kdo si bude muset dát ve čtvrtfinále pozor na tvrdou soupeřku. Do poslední wimbledonské osmičky pronikla podruhé za sebou i Karolína Muchová a ta vystartuje na bývalou šampionku podniku velké čtyřky Němku Angelique Kerberovou.

"Je to levačka, což jí píše hlavně na servisu, je to její největší výhoda. Když tam hodí dobrý slice, tak tam mám bekhend. Na trávě to s ní bude boj," ví Muchová, která už s bývalou světovou jedničkou hrála dvakrát a pokaždé prohrála.

Kerberová ale měla pro českou protivnici také jen slova chvály. "Je to hodně šikovná hráčka, se svým slicem hraje na trávě skvěle. Bude to opravdová bitva, musím se soustředit na svou hru a být dostatečně agresivní," plánuje Němka.