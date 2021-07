Krejčíkovou vyprovodil aplaus ve stoje. Česká senzace se loučila s Wimbledonem

Počasí

Do Česka se vrátí tropy, konec týdne přinese přeháňky a bouřky

Nad 30 stupňů Celsia by se měl alespoň v části Česka teploměr dostávat od úterka do pátku. Přeháněk a bouřek by mělo být víc ve čtvrtek a v pátek.