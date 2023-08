Karolína Muchová se poprvé v kariéře probila do elitní světové desítky a první turnaj v tomto postavení bude rovnou grandslam. Světová desítka letos dokonce sahala po titulu na French Open, ve finále měla proti Ize Šwiatekové v třetím setu výhodu brejku, bohužel jej neudržela, aby nakonec prohrála 4:6. Velmi dobrý turnaj odehrála olomoucká rodačka rovněž na turnaji předcházejícím US Open v Cincinnati, kde taktéž dokráčela až do finále, v němž nestačila na talentovanou domácí hvězdu Coco Gauffovou.