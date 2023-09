Překonala příkoří, teď ohrožuje Muchovou: Byla jsem tlustá a černá, tak mi vzali sen

Třetí kolo grandslamového US Open otevře na druhém největším dvorci Louise Armstronga očekávaný souboj hvězdné Češky Karolíny Muchové s domácí Taylor Townsendovou, hráčkou léta bojující s příkořími a nepřízní osudu.

Taylor Townsendová slaví ve druhém kole US Open. | Foto: ČTK

Story Taylor Townsendové je příběhem plným zvratů. Sedmadvacetiletá Američanka a jedna z deseti maminek, které letos nastoupily do hlavní soutěže US Open, došla poprvé od roku 2019 do 3. kola grandslamu.

"Mateřství mi dalo úplně jinou perspektivu. Znovu jsem se zamilovala do sportu, do samotného procesu, který souvisí se životem profesionální tenistky. V minulosti jsem si pořád musela opakovat, že na to mám. Ale až teď upřímně věřím tomu, že jsem top hráčka," vyprávěla Townsendová poté, co ve 2. kole z pozice 132. hráčky světa překvapivě vyřadila nasazenou favoritku Brazilku Beatriz Haddad-Maiovou.

"Takové zápasy mi ukazují, že jsem tady. Stane se to, cítím to v kostech, prorazím," pronesla slova, která okamžitě zamířila do titulků amerických médií.

Townsendová znovu vyprávěla o tom, jak se léta musela vyrovnávat s kritikou týkající se její váhy. Jak makala na tom, aby akceptovala sebe samu a netrápila se tím, jak na ni pohlíží ostatní.

"Zvládla jsem to. Užívám si skvělý čas na kurtu, bavím lidi, užívám si boj bez ohledu na jiné věci. Znamená to pro mě hrozně moc," dodala.

Její tenis je líbivý. Proti Brazilce získala 27 bodů po přechodu na síť. Teď chce překvapit další favorizovanou tenistku, světovou desítku Karolínu Muchovou.

"Bude to určitě ohromně těžký zápas, je dost šikovná. Chodí často na síť, hraje levou kraťasy. Moje změna rytmu jí asi moc vadit nebude, takže to bude opravdu obtížné," citoval slova Muchové Tenisový svět. Půjde o první vzájemný duel.

Townsendové se během kariéry postavilo do cesty mnoho překážek, ona se však nikdy nevzdala.

Před jedenácti lety byla nejlepší juniorkou světa, přesto se netěšila přízni Americké tenisové asociace (USTA). Ta tehdy požádala Townsendovou, aby se nezúčastnila juniorského grandslamu, a tenistce odmítla zaplatit výdaje nutné k účasti. Navíc zamítla její žádost o divokou kartu do dospělého US Open.

Patrick McEnroe, tehdejší šéf oddělení hráčského vývoje USTA, to vysvětloval takto: "Naší hlavní starostí je její dlouhodobé zdraví a dlouhodobý rozvoj jako hráčky. Aby jednou, až přijde čas, mohla hrát na stadionu Arthura Ashe a soutěžit o ty hlavní tituly."

Townsendovou rozhodnutí šokovalo, zvlášť když byla v tu chvíli první hráčkou juniorského světového žebříčku. Dlouhou nezahojenou křivdu přiblížila před dvěma lety ve svém sloupku pro The Players’ Tribune.

"Vyštípali mě kvůli tomu, že jsem nepasovala do škatulky, jak má tenistka vypadat. Potrestali mě. Vzali mi něco, co jsem si vydřela a zasloužila. Byla jsem tlustá, byla jsem černá, tak mi vzali můj sen. Nebo se o to alespoň pokusili," svěřila se rodačka z Chicaga.

Juniorku US Open si nakonec zahrála, náklady uhradila její matka. Asociace pak otočila, zpětně Townsendové zaplatila, McEnroe se omluvil a zapřísahal se, že váha nehrála v rozhodnutí žádnou roli.

Důvěra už ale byla narušena, tenistka ukončila veškerou spolupráci s trenérským týmem USTA a začala za svůj sen bojovat na vlastní pěst.

Velkým úspěchům z juniorek se nikdy nepřiblížila, vyhrála jeden turnaj WTA a na žebříčku byla nejvýše na 61. místě v roce 2018. V březnu předloňského roku porodila syna a loni v New Yorku zažila sympatický návrat v deblu.

Po boku Caty McNallyové došla až do finále, kde i po porážce s hvězdným českým párem Siniaková, Krejčíková zářila štěstím.

Když ji na dvorci paradoxně zpovídal právě Patrick McEnroe, zachovala profesionalitu. "Vysloužila jsem si právo tady být a každý to snad vidí," rýpla si lehce, i když na následné tiskové konferenci odmítla, že by šlo o přímou reakci na dekádu starý konflikt.

"Nemělo to žádný skrytý podtext. Prostě vím, že jsem nic nedostala zadarmo. Musela jsem dřít a dřít, abych se sem dostala a hrála na téhle úrovni," poznamenala hráčka, jejímž největším vzorem vždy byla Martina Navrátilová.

Česko-americká legenda se před deseti lety stala jedním z nejhlasitějších zastánců mladé tenistky. Navrátilová tvrdě zkritizovala USTA za paternalistický a arogantní přístup.

Townsendová se s kritikou své postavy musí vyrovnávat po celou kariéru. Četné útoky na sociálních sítích ale nikdy příliš nevnímala.

"Ne, protože jsem sama nejlépe věděla, že jsem tlustá. Tím pádem nic takového nemohlo ranit mé city. Naopak jsem se vždy snažila na sobě tvrdě pracovat," prohlásila.