Pohádka drzého českého obra. Zázračný talent neměl, teď je nejlepším mladíkem světa

Měl jen nasbírat první zkušenosti v kvalifikaci dospělého grandslamu. Místo toho získal skalp italské hvězdy Fabia Fogniniho, přešel přes dva další soupeře do hlavní soutěže a stal se nejmladším účastníkem letošního US Open. Zářit nepřestal ani v prvním kole. Svět tenisu se učí vyslovovat nové české jméno: Jakub Menšík.

Jakub Menšík v prvním kole US Open. | Foto: ČTK

V pátek 1. září oslaví osmnácté narozeniny. A slavit je bude s pocitem skvěle odvedené práce, to už je jasné nyní. Jakub Menšík předčil všechna očekávání, výrazně urychlil svůj tenisový vývoj.

Ve středu večer si v New Yorku zahraje druhé kolo US Open a znovu nebude bez šance, jeho soupeřem totiž bude jiné překvapení závěrečného grandslamu sezony, 171. hráč světa Titouan Droguet z Francie.

Menšík aktuálně figuruje těsně za elitní dvoustovkou, v novém žebříčku ale vystoupá minimálně někam ke 160. místu. Nikdo mladší před ním v žebříčku nebude.

Český obr budí ve Flushing Meadows velkou pozornost. Respekt si získává nejen svou 195 centimetrů vysokou postavou, ale i vyspělým tenisem a celkovým sebevědomým, až drzým vystupováním.

"Projít v sedmnácti bez divoké karty na grandslam, porazit hráče první šedesátky ve čtyřech setech, to je opravdu strašně velký úspěch," prohlásil v rozhovoru pro Aktuálně.cz český daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil, který Menšíka dobře zná z působení v Prostějově.

Podle něj mladý tenista nikdy nevynikal žádným zázračným talentem, jeho nadstandardní sebevědomí a profesionální smýšlení zaměřené na poctivý trénink ale vyústily v současný bleskový průlom.

"Má na to povahu, velmi si věří a každým měsícem se zlepšuje. Poslední dva roky je jeho vzestup obrovský. Zatím je zdravý, má k sobě dobrý tým v čele s trenérem Tomášem Josefusem a má v Prostějově velmi dobré podmínky, protože jedna z nejdůležitějších věcí jsou kvalitní sparingy. Když může hrát s Lehečkou, Svrčinou, Sačkem, Kolářem nebo Veselým, tak je to dobré podnebí pro trénování. Kubovi to strašně pomáhá," popsal Navrátil.

Speciální kapitolou je Menšíkova mentalita. Soupeře do prvního kola, hráče první světové šedesátky Gregoira Barrereho před utkáním označil za průměr. Pak ho ve čtyřech setech skutečně vyřadil.

"V hlavě je velice vyspělý a sebevědomý. Takový může být člověk jen tehdy, když jsou úspěchy. Nedává si žebříčkové cíle, ale jde postupně krůček po krůčku. Za poslední půlrok je ten pokrok markantní, letos by se mohl v žebříčku posunout o hodně blíž první stovce," predikoval Navrátil.

Za Menšíkovy nejsilnější stránky označil servis a bekhend.

"Ten obouručný bekhend je skutečně vynikající. Na to, jak je vysoký, se velice dobře hýbe. Výborně předvídá. Co se týče slabin, býval to forhend, ale na něm s trenérem v poslední době hodně zapracovali," podotkl zkušený kouč.

Kdyby měl Menšíkovi přece jen něco radit, zaměřil by se na přechody k síti a následné voleje.

"Tam ho malinko tlačí bota. S jeho servisem a výškou by to mohla být velká zbraň," dodal Navrátil.

Mladý tenista mu velmi připomíná Tomáše Berdycha. "Kuba může v tomhle věku navázat na dráhu Tomáše, který už v devatenácti vyhrál svůj první turnaj ATP. Připomíná mi ho výškou, tím, že zatím nechodí moc dopředu. Hraje podobný velice razantní tenis, i když Tomáš měl o něco lepší forhend."

Daviscupový kapitán zadoufal v to, že je Menšíkova newyorská pohádka dalším důkazem, jak jde český mužský tenis nahoru. Čerstvě plnoletý mladík by mohl být za dva týdny tajnou zbraní českého týmu ve finálové skupině Davis Cupu.

"Jsem za to velmi rád. Myslel jsem si, že ho bereme jenom na zkušenou, protože z reprezentace zkušenosti nemá, ale jak je vidět, může být oporou.

Český tým se ve skupině C ve Valencii utká s domácím Španělskem, Srbskem a Jižní Koreou, v nominaci jsou kromě Menšíka také Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Adam Pavlásek.