O Štvanici už ví i Amerika. Muchovou musel někdo zkrotit, říká hrdý šéf klubu

Dvě členky pražského klubu I. ČLTK dobývají svět tenisu. Karolína Muchová a Markéta Vondroušová se před rokem složitě vracely po zranění a v určitou chvíli nepatřily ani do elitní stovky žebříčku. Nyní do grandslamového US Open vstupují jako favoritky a hráčky první světové desítky.

Karolíny Muchové se američtí novináři na turnaji v Cincinnati zeptali, v jakém tenisovém klubu vlastně momentálně působí.

"V nejstarším klubu v Praze. Jsem sice z jiné části republiky, před čtyřmi, pěti lety jsem se ale přestěhovala do Prahy a vybrala si Štvanici," vyprávěla poražená finalistka turnaje v Ohiu a na klub pěla chválu.

"Je rodinný. Opravdu se tam cítím jako v rodině. Není tam nic zase tak speciálního, nemáme nějakou úžasnou tělocvičnu nebo úžasné vybavení. Je to docela skromné, ale ta energie, ta je skvělá. Ráda tam trávím čas. Dokonce i s manažerem si můžeme vždy promluvit, podporujeme se," popisovala Muchová, která se narodila před sedmadvaceti lety v Olomouci.

"Je tam Markéta Vondroušová, ta už od dětství, v jeho barvách hraje i Tereza Martincová a máme také hodně mladých nadějí, třeba Nikolu Bartůňkovou," dodala.

Vladislava Šavrdu tím nesmírně potěšila. V rozhovoru pro Aktuálně.cz dlouholetý manažer I. ČLTK Praha zalitoval, že se o příslušnosti dvou v tuto chvíli nejlepších českých hráček ke klubu založenému už v roce 1893 zase tolik nemluví.

Jak vás těší, že Karolína Muchová štvanický klub takto představila ve Spojených státech?

Těší nás to strašně moc. Protože upřímně řečeno mi nejvíc vadí, když poslouchám v televizi český komentář a patnáctkrát za zápas zazní: rodačka z Olomouce v případě Karolíny, nebo rodačka ze Sokolova v případě Markéty. Mohli by to říkat aspoň půl na půl, střídat to s tím, že jsou to hráčky ze Štvanice. Markéta Vondroušová tady je od útlého dětského věku, Kája přišla jako zčásti hotová hráčka, ale taky je u nás už pár let. Jediná odměna za to, že se o holky staráme, je ta, když se lidé dozví, že jsou od nás. Člověka proto moc potěší, že takhle Kája mluví.

Karolína Muchová mluvila o rodinné atmosféře, která je pro ni cennější než jakékoli luxusní podmínky nebo vybavení. Je to něco, na čem si zakládáte?

Ano, dlouhodobě jsme klub, který má hodně členů, hodně rekreačních hráčů, kteří fandí našim hvězdám. Měli jsme tady nabito během finále French Open i Wimbledonu. Atmosféra je tu dlouhodobě výborná, hráčský i trenérský kádr, členové výboru, všichni mají skvělé vztahy. Někdo třeba řekne, že to není až tak profesionální klub, ale je to tady pro hráče velmi příjemné. Jsme takhle dlouhodobě nastavení, koneckonců na recepci u nás pracují maminky od Markéty Vondroušové i Terezy Martincové. Všichni je znají, všichni s nimi probírají zápasy holek.

Jak se vůbec přihodilo, že Karolína Muchová začala působit na Štvanici, když je z Moravy? Proč si vybrala vás?

Ona tehdy přicházela z Přerova i kvůli větším možnostem sparingu v Praze, vybrala si Štvanici, tenkrát v tom hrál roli i Jan Kodeš, který jednal s jejím tehdejším sponzorem, aby se vyvázala ze smlouvy. V té době se o ní marketingově staral Tomáš Petera, který u nás také působil. Touhle cestou to vzniklo.

Cítíte velkou hrdost, když vidíte, jak se v poslední době daří Markétě Vondroušové a Karolíně Muchové? Napadlo by vás někdy před rokem, kdy se obě jen pomalu vracely po zranění a byly mimo stovku, že do roka ukážou takovýhle posun?

Nenapadlo, to se musím přiznat. Na druhou stranu jsem věděl, že když budou zdravé, mají obě obrovský potenciál. Každá je jiný typ tenistky. Markéta má obrovsky šikovnou ruku, je výborná běžkyně, dobrá strategicky. Pojetím ale víc obranářka, vychází z dokonalé defenzivy a z kvalitního taktického pojetí zápasu. Je tam nadstandardní šikovnost a technika. Kája je obrovsky kreativní hráčka, která si je vědoma, že nemůže hrát styl Markéty. Ona musí naopak udávat tempo hry.

Věděli jsme, že hraje vynikající tenis, je atleticky šikovná, ale trochu jsme čekali, až přijde někdo, kdo ji na kurtu trochu zkrotí, ukázní. To se jejímu týmu povedlo, nyní už můžeme říct, že skutečně vyspěla. Její aktivní a kreativní hra je předurčená k více chybám, ale teď se v celkovém pojetí hry výrazně zlepšila.

Platí, že se dřív nechávala více unést při tvorbě hry, možná občas věci trochu překombinovala, zatímco nyní je konzistentnější?

Ano. Ona sama nedávno řekla, že když jde hrát míč, ihned se jí promítnou tři různá řešení. Trenéři ji teď vedou k tomu, aby tyhle myšlenky v sobě zpacifikovala, aby to nepřekombinovala. Přinášelo to hrubé chyby, což letos eliminovala na minimum.

Určitě jste sledoval jízdu Muchové do finále turnaje v Cincinnati, co jí chybělo k titulu?

Obrovskou roli tam hrála únava. Ve finále na mě působila, že už toho má opravdu dost. Ještě před zápasem s Marií Bouzkovou jsme si psali, když si ledovala břicho. Tvrdila, že se až ráno rozhodne, jestli bude schopná hrát. Bylo ve hře, že třeba ani nenastoupí, ale psala mi, že není zvyklá vzdávat zápasy. Maruška ale měla taky zranění a tak přišla pro Karolínu trochu úleva. Ty zbylé zápasy však pro ni byly masakr, zvlášť vítězné semifinále proti Aryně Sabalenkové.

Jaké šance dáváte Karolíně Muchové a Markétě Vondroušové na US Open?

Obě jsou samozřejmě nasazené, což je sama o sobě značná výhoda. Obě měly týden volno, to bylo naprosto správné rozhodnutí. Měly dostatek času na pořádnou přípravu. Nechci říkat, že přijde stejný úspěch jako v Paříži a Londýně. To je strašně těžké vzhledem k nabité konkurenci. Ale věřím, že budou na turnaj obě výborně připravené. Určitě to jsou pro mě kandidátky na postup do osmifinále, čtvrtfinále. Pokud se povede ještě něco navíc, bude to jen třešnička na dortu.