"Ty nám ani neřekneš, co máme hrát." Siniaková vynadala otci, český pár pak skončil

Ekonomika Hongkongu se ve třetím čtvrtletí poprvé za deset let propadla do recese. Přispěly k tomu násilné protivládní protesty a přetrvávající obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou. HDP se za červenec až září snížil proti předchozímu čtvrtletí o 3,2 procent a zaznamenal pokles už druhé čtvrtletí za sebou. Splnil tak technickou definici recese. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila vláda. Meziročně se HDP snížil o 2,9 procenta, což je nejhorší údaj od globální finanční krize z let 2008/2009.