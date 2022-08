Trápení Krejčíkové trvá. V Cincinnati končí hned v úvodu na raketě Kuděrmětovovou

Ve věku 72 let zemřel britský spisovatel Nicholas Evans, který je známý především jako autor románu Zaříkávač koní. Oznámila to v pondělí společnost United Agents, která spisovatel zastupuje. Podle bestselleru Zaříkávač koní vydaného v roce 1995 natočil americký režisér a herec Robert Redford stejnojmenný film (1998), do něhož obsadil sebe či Scarlett Johanssonovou.

Společnost United Agents uvedla, že Evans "zemřel náhle" 9. srpna na infarkt. Románu Zaříkávač koní, jímž autorl debutoval, se ve světě prodalo více než 15 milionů exemplářů. Hrdinou příběhu je ošetřovatel koní Tom Booker, který léčí 14letou Grace a jejího koně z vážných zranění a traumat utrpěných při vyjížďce.

Evans vystudoval práva a pracoval také jako novinář, scénárista a producent televizních dokumentárních filmů. Napsal rovněž romány Hranice zoufalství, Hrdinové ohně či Vlci.