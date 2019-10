Tohle jsem chtěla dokázat až za dva roky, žasne Gauffová. Experti ji ale varují

Rozděluje tenisovou společnost. Funkcionáři WTA v ní vidí protekční hvězdičku, kvůli které se ohýbají pravidla, experti zase obrovský talent, kterému by se mělo pomoct. Američanka Cori Gauffová získala v patnácti letech o víkendu první titul kariéry. Na cestě vzhůru se prý ale musí mít na pozoru.

Podle přísných pravidel WTA nesmí hráčka mladší šestnácti let odehrát více než deset turnajů a smí přijmout jen tři divoké karty za sezonu. Ty už Gauffová letos vyčerpala a ještě kvůli ní US Open udělalo výjimku.

Až si Patrick Mouratoglou, kouč Sereny Williamsové a také šéf akademie, kde patnáctiletá dívka trénuje, pěkně postěžovat, že WTA zabíjí talent a dělá tenis nudným.

V Linci tak musela Gauffová do kvalifikace, v které sice neuspěla, ale do hlavní fáze turnaje se přeci jen dostala jako lucky loser a nakonec celý podnik v Rakousku vyhrála.

"Byl to neuvěřitelný víkend, nejdřív jsem vůbec nečekala, že se sem dostanu a pak tohle. Letošní rok byl jako uragán a tohle je pomyslná třešinka," radovala se Američanka s premiérovou trofejí v ruce.

V lednu letošního roku přitom byla ještě mimo první šestistovku žebříčku, po úžasné jízdě až do semifinále Wimbledonu, třech kolech v New Yorku a triumfu v Linci je copánkatá tenistka najednou 71. hráčkou světa.

"Letos jsem splnila všechny cíle, které jsem si před sezonou dala. Ba co víc, v takové úspěchy jsem doufala třeba až za dva roky," uvedla pro CNN Gauffová.

Americká legenda Chris Evertová se nechala slyšet, že pokud bude mladá hráčka z Atlanty zdravá a pokorná, může už do dvou let dokonce vyhrát grandslam.

A není divu. Vždyť na cestě za zatím největším triumfem kariéry přehrála taková jména, jakými jsou Nizozemka Kiki Bertensová, Němka Andrea Petkovicová nebo vítězka French Open Jelena Ostapenková z Lotyšska.

"To je samozřejmě super úspěch. Jenže, pozor. V dalších sezonách ji čeká ohromující tlak. Bude potřebovat opravdu skvělý tým kolem sebe, aby jí pomohl a poradil, co má a co nemá dělat," uvedla někdejší rakouská tenistka Barbara Schettová.

V 15 letech má Gauffová za sebou 44 zápasů, to přijde Schettové až až. "Doporučovala bych jí nehrát tolik zápasů, nemůže v tomhle věku absolvovat víc než dvanáct turnajů ročně, měla by se víc soustředit na normální věci, jako je škola například," vysvětlila bývalá sedmá hráčka světa.

"Vypadá, že psychicky i fyzicky je na tom hodně dobře, ale čeká ji pořádný zápřah. Od útlého věku teď nebude mít klid a lidi ji budou poznávat na ulicích, musí se na to připravit," dodala.

Gauffová se rozhodla odehrát poslední turnaj sezony tento týden v Lucemburku, kde ji v prvním kole vyzve další nadějná mladá tenistka Ruska Anna Blinková. Teprve pak ji čeká volno.

"Dám si pauzu od tenisu a splním si nějaké školní povinnosti, teprve pak začnu myslet na přípravu," plánuje Gauffová.