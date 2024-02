"Tohle bude dřina, Andy." Svět se těší na bitvu Macháče proti chřadnoucímu Murraymu

Na jedné straně mladík, který míří strmě vzhůru do špičky, a proti němu chřadnoucí veterán, který letos ještě nevyhrál soutěžní zápas. Los tenisového podniku v Montpellier lstivě svedl na jeden kurt Brita Andyho Murrayho a Tomáše Macháče. První kolo francouzského turnaje tak bude v úterý ostře sledované.

Už to na rodáka z Glasgow bylo moc. Poté, co v lednu prohrál tři první kola v řadě, se na něj valila kritika. Množily se otázky, zda neukončí kariéru, či jestli si takovými výkony nešlape po vlastním odkazu.

A tak se odhodlal, že všem těmto rýpalům pošle prostřednictvím sociálních sítí jasný vzkaz.

"Přiznávám, že jsem v šílené situaci a většina lidí by to právě teď vzdala a skončila. Jenže já nepatřím mezi většinu lidí. Nepřestanu, budu dál bojovat a pracovat na tom, abych podával výkony, o kterých vím, že jsem jich schopen," napsal na síti X Murray.

Zatímco už na Australian Open padaly z úst expertů prognózy, že dvojnásobný wimbledonský šampion se v Melbourne ukázal naposledy, mezi některými bývalými tenisty našel zastání.

"Takhle kázat někomu, kdo je legenda ve svém oboru? Je to hloupé. A že si šlape po svém odkazu, nesmysl, úspěch je věčný," reagoval například bývalý americký tenista Andy Roddick.

Jeho odrazovým můstkem k lepším výkonům měl být halový turnaj v Montpelier, do kterého vstoupí v úterý. Jenže los si s s ním nepěkně pohrál. Střetne se s třiadvacetiletým mladíkem Tomášem Macháčem, který má letos za sebou už pět vítězných zápasů a stoupá žebříčkem.

"Murray tuhle výhru potřebuje, ale talentovaný Macháč ji rozhodně nedá jen tak snadno. Andy to bude mít těžké," napsal na síti X tenisový účet tennis-infinity.com.

Pro Brita to prý bude velká zkouška. "Pokud Murray v prvním kole zvládne Macháče, pak tu může i něco dokázat, ale neříká se to nahlas," okomentoval zápas účet Tick Tock Tennis.

Bitvu netrpělivě vyhlíží i sám Macháč, který po povedeném tažení prvním grandslamem sezony, kde došel do třetího kola a semifinále čtyřhry, přispěl i k postupu daviscupového týmu. Novinářům přiznal, že ví, že Murray už v 36 letech nemá tu formu co dřív, ale pořád je to velký hráč.

"Na zápasy s top tenisty se těším. Všichni se týden co týden posouváme dopředu, lepšíme se a sbíráme zkušenosti," liboval si Macháč, že je součástí nové české tenisové generace.

Bitva Macháče s Murraym je na program v úterý po 15. hodině a deník Aktuálně.cz ji bude sledovat v online reportáži.