"Češi jsou skvělí." Izraelská daviscupová jednička vytáhla roztomilé video s Macháčem

Přijeli jako soupeři, outsideři, kteří touží po tom se vzepřít favoritům. Zatím ale izraelští tenisté chrlí na české protivníky před kvalifikačním kolem Davis Cupu samá superlativa. Hostující jedničku navíc pojí dětské přátelství s českou dvojkou Tomášem Macháčem.

To video obletělo svět. Dva jedenáctiletí kluci v kšiltovkách se navzájem zdraví. Ten v červené čapce je vysmátý Tomáš Macháč, který směrem ke svému kamarádovi Jišajovi Olielovi v jeho mateřštině pronese: "Šalom".

Chlapec v bílé čapce s raketami na zádech mu hebrejsky odpoví: "Ma nišma?" (Jak se máš?)

Na to Macháč rychle dodá: "Beseder." (Dobře)

Roztomilou scénku zveřejnil ve stories na Instagramu trenér Oliela Jan Pochter a oba hlavní aktéři ho nadšeně sdíleli.

Tehdy spolu trénovali a hráli stejné turnaje. O 13 let později stojí oba hráči proti sobě, aby se poprali o týmový postup v kvalifikačním kole Davis Cupu.

"Známe se od dětství. Poznal jsem i jeho rodinu, jsou všechno skvělí a milí lidé. S Tomášem jsme dobří kamarádi, vždycky, když se potkáme, tak si rádi popovídáme. Musím říct, že ve své kariéře hodně pokročil, je to dobrý kluk," chválil kamaráda Oliel.

Zatímco Macháč stoupá žebříčkem raketovou rychlostí, jeho dávný kamarád ve 24 letech stále přešlapuje v páté stovce žebříčku. Přesto ve Vendryni, kde se víkendová kvalifikace odehraje, plní roli izraelské jedničky.

"Jak už tady na tiskovce řekli mí kolegové, Češi mají skvělý tým a bude velká výzva je potrápit," přijímá Oliel roli outsiderů.

Velké uznání pro domácí výběr Jaroslava Navrátila měl i nehrající kapitán hostů Jonathan Erlich.

"Nejen Tomáš Macháč, ale i Jiří Lehečka prožívá skvělý start sezony. Sleduji ho už pár let a je evidentní, že se dostává do absolutní světové špičky. Má na to být ještě výš, než je teď. Oba kluci jsou skvělí a Češi v nich mají velký příslib pro budoucnost," uvedl Erlich.

Zároveň vyzdvihl českou organizaci tenisové akce, kterou kvůli izraelské válce proti palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gaza provázejí zvýšená bezpečnostní opatření.

"Líbí se nám zdejší podmínky, je to tady pěkné a hotel je hned u kurtu. Naši kluci se zlepšují každým tréninkem. Už se těším až víkendový duel začne," dodal nehrající kapitán Izraele.

Kvalifikační duel je na programu od soboty do neděle. Češi se doma představí po pěti letech a podle pořadatelů je již vyprodáno. Na tribuny by mělo přijít 1200 diváků.