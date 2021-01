To je podstata byznysu, hájí tenisový šéf lepší podmínky pro Djokoviče či Serenu

Veškeré stížnosti a projevy nevole smetl mocný funkcionář Craig Tiley rázně ze stolu. Zvýhodnění největších osobností současného tenisu během složité přípravy na úvodní grandslam sezony je podle ředitele Australian Open naprosto legitimní a dává smysl.

Obecně se čekalo, že se povedou dlouhé dohady. Že se bude vysvětlovat, hájit, slibovat ústupky. Tiley místo toho bez váhání vyslal jednoznačný vzkaz: Všichni jsou si rovni, ti nejlepší jsou si ale rovnější.

Zatímco většina tenistů kvalifikovaných do prvního kola tráví povinnou čtrnáctidenní karanténu v Melbourne, více než sedm desítek z nich dokonce bez možnosti opustit pokoj a trénovat na kurtech, vyvolení prožívají izolaci v Adelaide.

Tři nejlepší z mužského i ženského žebříčku, tedy Novaka Djokoviče, Dominika Thiema, Rafaela Nadala, Ashleigh Bartyovou, Simonu Halepovou a Naomi Ósakaovou doplnila v sestavě plánované exhibice Serena Williamsová a naštvané reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

Francouz Jeremy Chardy prohlásil, že jde o exkluzivní bublinu s mnohem lepšími podmínkami k tréninku.

"Všechny nás to trochu překvapilo a je to podivné, když se mám vyjádřit mírně. Mají neomezeně k dispozici hotelovou posilovnu, mohou vyrazit ven, skoro bych řekl, že budou moci normálně žít," kritizoval Chardy.

"Už tak mají dost privilegií. A když mohou trénovat více a lépe než ostatní, prostě to nejsou totožné podmínky na přípravu. Všichni bychom měli být na stejné startovní čáře, ale nejsme, a to je zvláštní," podotkl.

Podle Tileyho je nicméně v pořádku, když mají nejlepší jistá privilegia. Zároveň popřel zásadní rozdíly v ubytování tenistů v Melbourne a v Adelaide.

"Nejlepší prý mají lepší podmínky k bydlení, protože mají balkón. Získal jsem pocit, že je to vnímáno jako preferenční zacházení. Ale oni jsou nejlepší hráči na světě, zaslouží si to," prohlásil šéf australského tenisového svazu.

"Moje obecné pravidlo zní: Pokud jste na špičce, grandslamový šampion, je podstatou byznysu, že získáváte lepší nabídky a smlouvy."

Osmým účastníkem exhibice se nicméně stal teprve devatenáctiletý Ital Jannik Sinner, až 36. hráč světového žebříčku.

Tiley, devětapadesátiletý rodák z jihoafrického Durbanu, jedním dechem odmítl, že by ubytování v Adelaide nabízelo Djokovičovi a spol. výrazně odlišné možnosti. "Je to velmi podobné tomu, co mají k dispozici tenisté v Melbourne," uzavřel Tiley.