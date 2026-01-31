Přeskočit na obsah
Benative
31. 1. Marika
Sport

"To byla má motivace." Djokovič po epickém semifinále přišel s jedovatým vzkazem

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Seděl v malé místnosti narvané desítkami novinářů a cítil obrovskou satisfakci. Grandslamový rekordman Novak Djokovič si opět zahraje finále Australian Open v době, kdy celý tenisový svět mluví o naprosté hegemonii světové dvojky Jannika Sinnera a jedničky Carlose Alcaraze.

Novak Djokovič
Novak DjokovičFoto: CTK
Jen pár dní před tím seděl po postupu do semifinále na stejné židli s kšiltovkou na hlavě a poslouchal otázku, která ho pořádně popíchla.

„Jaké to je po Federerovi a Nadalovi zase nahánět Sinnera a Alcaraze?“

Nenechal si to líbit a hned kontroval. „Přijde mi neuctivé, že pomíjíte těch 15 let, co bylo mezi tím. Já se nevnímám jako někdo, kdo někoho dohání, tvořím si vlastní historii,“ odpověděl.

Jeho slova uzrála v pátek odpoledne středoevropského času, když v pětisetové bitvě udolal o 14 let mladšího Sinnera a postoupil do svého jedenáctého finále Australian Open.

A tak není divu, že když se před ním opět rozprostřely diktafony a mikrofony novinářů, připomněl se nahlas svým kritikům.

„Spousta lidí o mně pochybuje. Vidím, že je hodně expertů, kteří chtěli, abych šel do důchodu, nebo se mě tam v posledních letech snažili poslat. Víte, chci jim poděkovat, protože to oni mi dodali sílu. To byla má motivace dokázat jim, že se mýlí,“ prohlásil.

A povedlo se mu to dokonale, dlouhou noční bitvu přetavil v možnost dát 25. 25. grandslamovým titulem kariéry definitivní razítko na jeho rekordní zápis do historie tenisu. Tohle opravdu nikdy nikdo nedokázal.

„Já o sobě nikdy nepřestal pochybovat. Vím, čeho jsem schopen. Ve své kariéře jsem zažil spoustu grandslamových zápasů, kdy jsem nehrál v nejlepší formě, ale snažil jsem se vyhrát vším, čím jsem byl schopen. A to je i tento případ,“ uvedl.

Je si plně vědom toho, že měl v turnaji velké štěstí. Nejprve mu osmifinále ještě před začátkem zápasu vzdal Jakub Menšík. Ve čtvrtfinále mu za stavu 0:2 na sety skrečoval duel zraněný Ital Lorenzo Musetti.

„O dva dny později jsem měl ale jiného soupeře, takového, který hraje na extrémně vysoké úrovni. Dorazil jsem s čistou hlavou, dobrou strategií a herním plánem. Jsem nadšený, že tu teď můžu něco takového zažívat,“ dodal Djokovič.

Finále Australian Open mezi Carlosem Alcarazem a Novakem Djokovičem je na programu v neděli v 9:30 středoevropského času.

