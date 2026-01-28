Vždyť jsem byl už na cestě domů, nechápal Djokovič. Austrálie řeší jeho vzácné gesto

Sám tomu nemohl uvěřit. Věci na lavičce si balil prokazatelně lepší tenista. Srb Novak Djokovič kvůli skreči soupeře Itala Lorenza Musettiho postoupil do semifinále Australian Open a dál živí naději na rekordní 25. grandslam. Hrající legenda se ale vytáhla i vzácným sportovním gestem.
Téma řešili experti i televizní komentátoři. Pomůže osmatřicetiletému veteránovi odpočinek kvůli odhlášce Jakuba Menšíka v osmifinále?
Proti Musettimu se od prvního setu zdálo, že jestli to mělo nějaký dopad na Srbovu hru, tak jedině negativní. O 15 let mladší soupeř byl ve všem lepší, desetinásobný šampion australského grandslamu se nemohl dostat do rytmu a brzy ztratil oba první sety.
Už ve druhé sadě ale začal mít Ital potíže s pohybem, kvůli bolavému stehnu si vyžádal i ošetření. Ve třetí sadě už měl s pohybem velké problémy a za stavu 1:3 utkání k šoku všech fanoušků i samotného Djokoviče vzdal.
„Nevím, co říct, než že mi je Lorenza líto. Byl dnes mnohem lepším hráčem, já už byl na cestě domů. Je to taková škoda. Přeju mu brzké uzdravení, dnes měl bezpochyby vyhrát on,“ řekl hned na kurtu Djokovič.
Ital poté přišel alespoň mezi novináře, aby jim potvrdil, že opravdu nemohl v zápase pokračovat.
„Bolest se stupňovala, bylo to čím dál horší i po tom ošetření. Chtěl jsem to překonat, protože jsem hrál dobře, ale bolest nemizela, nešlo to,“ vysvětlil pátý hráč světa.
Djokovič tak sice k postupu nevytáhl skvělý tenis, ale blýskl se jiným hezkým gestem. Při prohozu u sítě přiznal teč, která poslala míček do autu. Sudí si toho totiž na první dobrou nevšiml a přisoudil bod Srbovi.
„Já se toho dotkl,“ šel Djokovič k umpiru napravit verdikt.
„Čistě sportovní gesto,“ okomentoval záznam scény oficiální kanál Australian Open na síti X.
Někdejší světová jednička se později na tiskové konferenci přeci jen rozčílila. Grandslamového rekordmana se totiž jeden z novinářů zeptal, co říká na to, že po Nadalovi a Federerovi opět nahání dva vlčáky vpředu, tedy Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera.
„Přijde mi neuctivé, že pomíjíte těch 15 let, které byly mezi tím, kdy jsem na grandslamech dominoval. Vůbec nevnímám, že bych někoho naháněl, já si tvořím svou vlastní historii,“ reagoval Djokovič.
V semifinále úvodního grandslamu se střetne právě s jedním z hlavních favoritů a obhájcem trofeje Sinnerem.
Už žádní mrtví na silnicích. Norsko zvažuje snížit rychlost aut na tempo hlemýždě
Strategie úřadů počítá se snížením maximální povolené rychlosti na silnicích mimo obec. Limity v Norsku jsou přitom už teď jedny z nejnižších v Evropě, záměr proto mezi tamními motoristy vyvolává nevoli.
Proč se Trump takhle chová? Překvapivá odpověď leží ve wrestlingových zápasech
Americký prezident budí emoce a vyvolává nejistotu nejen u svých nepřátel, ale i u spojenců a partnerů. Každý den plní média. Jak rozumět tomu, co chce? A jaký vlastně je?
Policie v Plzni prověřuje vyhrožování nožem mezi žáky základní školy
Plzeňští kriminalisté se zabývají oznámením o možném vyhrožování mezi žáky jedné ze základních škol ve městě, informovala policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Okamura ostře proti koaličnímu kolegovi Macinkovi: „Mě by nepřesvědčil“
Zveřejnění nočních textových zpráv Petra Macinky, jimiž častoval prezidentova poradce Petra Koláře, oživilo kauzu L-159. Tedy nepředání čtyř letounů z výzbroje české armády Kyjevu, který je potřebuje k likvidaci ruských dronů. I když Macinka v textovkách tvrdí, že by dokázal k souhlasu s darováním bitevníků ukrajinské armádě přemluvit Tomia Okamuru, ten se teď proti slovům ministra ohradil.
ŽIVĚOpozice chce kvůli zprávám ministra Macinky hlasování o nedůvěře vládě
Opoziční strany chtějí svolat mimořádnou schůzi Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě kvůli textovým zprávám ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla. Na tiskové konferenci to ve středu oznámili zástupci všech pěti opozičních stran.